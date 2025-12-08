https://crimea.ria.ru/20251208/zelenskiy-nachal-okhotu-na-ermaka---deputat-rady-1151477353.html

Зеленский начал охоту на Ермака - депутат Рады

Зеленский начал охоту на Ермака - депутат Рады

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал настоящую "охоту" на экс-главу своего офиса Андрея... РИА Новости Крым, 08.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал настоящую "охоту" на экс-главу своего офиса Андрея Ермака.Ранее Зеленский вывел Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".По мнению военного и политического эксперта Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве, поэтому отставка главного действующего лица, на котором замыкались эти схемы, может вызвать раздрай в украинской власти и паралич властной вертикали. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ермак раскритиковал мирный план СШАНа Украине разоблачили преступную группу депутата Верховной РадыКогда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнение

