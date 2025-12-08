Рейтинг@Mail.ru
Зеленский начал охоту на Ермака - депутат Рады - РИА Новости Крым, 08.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251208/zelenskiy-nachal-okhotu-na-ermaka---deputat-rady-1151477353.html
Зеленский начал охоту на Ермака - депутат Рады
Зеленский начал охоту на Ермака - депутат Рады - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Зеленский начал охоту на Ермака - депутат Рады
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал настоящую "охоту" на экс-главу своего офиса Андрея... РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал настоящую "охоту" на экс-главу своего офиса Андрея Ермака.Ранее Зеленский вывел Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".По мнению военного и политического эксперта Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве, поэтому отставка главного действующего лица, на котором замыкались эти схемы, может вызвать раздрай в украинской власти и паралич властной вертикали. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Зеленский начал охоту на Ермака - депутат Рады

Зеленский начал настоящую охоту на Ермака, заявил депутат Рады

09:01 08.12.2025 (обновлено: 09:02 08.12.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский и Андрей Ермак
Владимир Зеленский и Андрей Ермак
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал настоящую "охоту" на экс-главу своего офиса Андрея Ермака.

"Зеленский начал настоящую охоту на Ермака. Андрей Борисович (Ермак - ред.) получил очень много проблем: истерика после отставки, измена друзей, исключение из СНБО и многое другое. Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну?", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский вывел Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
По мнению военного и политического эксперта Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве, поэтому отставка главного действующего лица, на котором замыкались эти схемы, может вызвать раздрай в украинской власти и паралич властной вертикали.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
