https://crimea.ria.ru/20251201/kogda-pridet-ochered-zelenskogo-posle-otstavki-ermaka--mnenie-1151322367.html

Когда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнение

Когда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнение - РИА Новости Крым, 01.12.2025

Когда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнение

Проворовавшаяся и управляемая украинская власть во главе с Владимиром Зеленским устраивает Вашингтон, поэтому лидера киевского режима не трогают. Однако для... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T22:30

2025-12-01T22:30

2025-12-01T22:30

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

мнения

сша

украина

андрей ермак

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151332308_67:12:735:387_1920x0_80_0_0_6040761804ac7d585fe271371bc7797f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Проворовавшаяся и управляемая украинская власть во главе с Владимиром Зеленским устраивает Вашингтон, поэтому лидера киевского режима не трогают. Однако для большей его сговорчивости стали запугивать с нескольких сторон, отсюда обыски в рамках громкого дела о коррупции у его соратника Андрея Ермака на фоне знаковых заявлений Валерия Залужного, в частности, о мире с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.По мнению Манойло, вынужденная отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака после обысков в его доме в рамках громкого расследования коррупции в кругах украинской власти не является эпохальным событием.Объясняет он это тем, что сильно замазанная делами коррупционными и не только верхушка руководства Украины очень выгодна коллективному Западу – и Европе, и Соединенным Штатам, так как эти люди от них зависимы. По его мнению, это доказывает и то, как прошли так называемые переговоры американской и украинской делегации во Флориде.При этом, хотя самого Зеленского пока не трогают, но стали хорошенько запугивать, чтобы тот не чудил при принятии важных решений, заметил Манойло. "Зеленского могут стимулировать таким образом, если у него совсем "кукушка" начинает ехать", – отметил он.Аналогично объясняет политолог и громкие заявления экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. По мнению Манойло, тот хоть и может выглядеть потенциальным конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах на Украине, но таковым не является: это лишь еще один рычаг давления Вашингтона.Но если самому Залужному, как бывшему паркетному генералу без особых заслуг, и может льстить вся эта история, то никакого рационального политического смысла в том, чтобы заменять им Зеленского, для США нет, уверен политолог.И сделал вывод, что все эти "громкие" дела, в том числе с Ермаком, и заявления вроде тех, что делает Залужный, лишь информационный шум, призванный отвлечь от главного: принуждения Киева к миру с Россией с учетом мнений Вашингтона, в том числе обсуждавшихся с Москвой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала СШАПереговоры США и Украины: о чем была встреча во ФлоридеУмеров вместо Ермака: как замена отразится на ходе переговоров по Украине

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей манойло, мнения, сша, украина, андрей ермак, владимир зеленский