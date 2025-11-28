Рейтинг@Mail.ru
Полное содействие – Ермак рассказал об обысках НАБУ и САП в его квартире
Полное содействие – Ермак рассказал об обысках НАБУ и САП в его квартире
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил обыски в его квартире, которые проводят в рамках расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Украинский политик заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет.Утром в пятницу стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине.Глава офиса Зеленского также добавил, что оказывает полное содействие в работе НАБУ и САП.По информации украинских СМИ, руководство НАБУ и САП ранее предупреждало Владимира Зеленского о подготовке обвинения главе его офиса Андрею Ермаку. Сообщалось, что во время одной из неформальных встреч Зеленского проинформировали о готовности материалов для сообщения о подозрении Ермаку и секретарю СНБО Рустему Умерову.Как сообщалось ранее, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров был допрошен в НАБУ в рамках расследования скандального дела о коррупции в энергетической сфере.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ермак раскритиковал мирный план СШАВ Верховной раде призвали арестовать Зеленского В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в Киеве
Полное содействие – Ермак рассказал об обысках НАБУ и САП в его квартире

Глава офиса Зеленского Ермак подтвердил проведение обысков НАБУ и САП в его квартире

11:55 28.11.2025 (обновлено: 12:23 28.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил обыски в его квартире, которые проводят в рамках расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Украинский политик заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет.
Утром в пятницу стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине.
"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте – мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями", – написал Ермак в своем Telegram-канале.
Глава офиса Зеленского также добавил, что оказывает полное содействие в работе НАБУ и САП.
По информации украинских СМИ, руководство НАБУ и САП ранее предупреждало Владимира Зеленского о подготовке обвинения главе его офиса Андрею Ермаку. Сообщалось, что во время одной из неформальных встреч Зеленского проинформировали о готовности материалов для сообщения о подозрении Ермаку и секретарю СНБО Рустему Умерову.
Как сообщалось ранее, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров был допрошен в НАБУ в рамках расследования скандального дела о коррупции в энергетической сфере.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
