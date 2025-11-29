Рейтинг@Mail.ru
Паралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251129/paralich-i-kollaps-chem-zelenskomu-i-ego-rezhimu-grozit-otstavka-ermaka-1151293163.html
Паралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака
Паралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Паралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака
Коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве, поэтому отставка главного действующего лица, на котором замыкались эти схемы, РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T18:33
2025-11-29T18:33
андрей ермак
эксклюзивы риа новости крым
украина
политика
внешняя политика
в мире
мнения
владимир зеленский
алексей анпилогов
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/48/1118314830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bbe466f12d638d28961a1e2c667249e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве, поэтому отставка главного действующего лица, на котором замыкались эти схемы, может вызвать раздрай в украинской власти и паралич властной вертикали. При этом такая ситуация приближает урегулирование конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный и политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.По его словам, именно идея воровства западной макроэкономической, военной и гуманитарной помощи и его максимизация была главной, а не процессы, которые бы влияли на выживание или обороноспособность украинского государства и его армии.Поэтому ближайшим последствием отставки Ермака и раскручивания коррупционного "дела Миндича" для украинской политической системы будет ее частичный паралич, полагает аналитик. То есть важные для Украины и для выживания страны решения просто не будут приниматься, прогнозирует Анпилогов.Этот кризис, по его мнению, коснется как законодательной, так и исполнительной власти.Кроме того, считает эксперт, "в раздрай" пойдет и исполнительная власть, от которой можно ждать "частичного паралича и нелогичных решений с целью спасти свою шкуру и наворованные средства". Если антикоррупционные органы Украины продолжат разоблачения в рамках "дела Миндича", можно ожидать, что многие чиновники среднего и нижнего звена просто откажутся выполнять постановление и приказы Зеленского, полагает Анпилогов."Все это приведет к быстрому коллапсу украинского государства в том виде, в котором оно сейчас существует. Это не означает, что оно вообще прекратит существование. Западные страны будут предпринимать компенсационные усилия по спасению этого всего бардака, который сейчас будет наступать в случае дальнейших действий или бездействий властной вертикали", – уверен эксперт.При этом такой коллапс украинской государственности приближает перспективу заключения мирного соглашения, считает специалист. По его словам, сейчас фактически только президент США Дональд Трамп пытается своим мирным планом спасти Украину от окончательного разгрома. Но не исключено, что в ближайшее время и Европа начнет понимать близость коллапса украинской государственности и согласится на многие требования России, пытаясь удержать остатки Украины в орбите своего влияния.28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто инициировал обыски у ЕрмакаКоррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльВ Верховной раде призвали арестовать Зеленского
https://crimea.ria.ru/20251129/ermak-na-peredovoy-kak-eks-glava-ofisa-zelenskogo-budet-voevat-s-rf-1151293306.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/48/1118314830_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e8d02df511f1f1ef44fec1179fa7527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей ермак, украина, политика, внешняя политика, в мире, мнения, владимир зеленский, алексей анпилогов, коррупция
Паралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака

Отставка Ермака вызовет раздрай и паралич во властной вертикали Украины – политолог

18:33 29.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГерб Украины срезают с ворот здания областной администрации
Герб Украины срезают с ворот здания областной администрации - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве, поэтому отставка главного действующего лица, на котором замыкались эти схемы, может вызвать раздрай в украинской власти и паралич властной вертикали. При этом такая ситуация приближает урегулирование конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный и политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
"Коррупция – одна из основных функций украинского политикума. Без коррупции, как уже сейчас становится все более ясным, вообще не функционировал режим (Владимира) Зеленского. Поскольку и парламентское большинство обеспечивалось подкупом депутатов, за что отвечал как раз Андрей Ермак, и в целом функционирование украинской власти было подчинено даже не идее борьбы с Россией, что оказалось не более чем удобным идеологическим прикрытием, а коррупционной "пользе", – сказал эксперт.
По его словам, именно идея воровства западной макроэкономической, военной и гуманитарной помощи и его максимизация была главной, а не процессы, которые бы влияли на выживание или обороноспособность украинского государства и его армии.
Поэтому ближайшим последствием отставки Ермака и раскручивания коррупционного "дела Миндича" для украинской политической системы будет ее частичный паралич, полагает аналитик. То есть важные для Украины и для выживания страны решения просто не будут приниматься, прогнозирует Анпилогов.
Этот кризис, по его мнению, коснется как законодательной, так и исполнительной власти.
"Депутаты Верховной рады, лишившись такого мотива, как денежные вливания в их собственные карманы, и понимая, что фактически сейчас Ермак, у которого числятся все эти "черные бухгалтерские книги" по выдачам преступных зарплат, попал уже в оборот и, скорее всего, начнет сдавать всех, постараются минимально в дальнейшем "не светиться" в различных резонансных голосованиях, потому что будут понимать, что внимание и антикоррупционных органов, и общественности будет приковано к их действиям", - пояснил политолог.
Кроме того, считает эксперт, "в раздрай" пойдет и исполнительная власть, от которой можно ждать "частичного паралича и нелогичных решений с целью спасти свою шкуру и наворованные средства". Если антикоррупционные органы Украины продолжат разоблачения в рамках "дела Миндича", можно ожидать, что многие чиновники среднего и нижнего звена просто откажутся выполнять постановление и приказы Зеленского, полагает Анпилогов.
"Все это приведет к быстрому коллапсу украинского государства в том виде, в котором оно сейчас существует. Это не означает, что оно вообще прекратит существование. Западные страны будут предпринимать компенсационные усилия по спасению этого всего бардака, который сейчас будет наступать в случае дальнейших действий или бездействий властной вертикали", – уверен эксперт.
При этом такой коллапс украинской государственности приближает перспективу заключения мирного соглашения, считает специалист. По его словам, сейчас фактически только президент США Дональд Трамп пытается своим мирным планом спасти Украину от окончательного разгрома. Но не исключено, что в ближайшее время и Европа начнет понимать близость коллапса украинской государственности и согласится на многие требования России, пытаясь удержать остатки Украины в орбите своего влияния.
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кто инициировал обыски у Ермака
Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – Кремль
В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
Андрей Ермак
17:36
Ермак на передовой: как экс-глава офиса Зеленского будет "воевать" с РФ
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАндрей ЕрмакУкраинаПолитикаВнешняя политикаВ миреМненияВладимир ЗеленскийАлексей АнпилоговКоррупция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25Рейд в Севастополе открыли
19:13Заявления Путина об СВО и изменение мирного плана США – топ недели
18:51В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме
18:33Паралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака
18:15Три беспилотника сбили над Крымом
18:04Крымский мост – обстановка с очередями к вечеру субботы
17:53Удары по Украине сегодня: Киев остался без тепла после ночных взрывов
17:36Ермак на передовой: как экс-глава офиса Зеленского будет "воевать" с РФ
17:21Спасатели помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем
17:05В Севастополе третий раз за день остановили морской транспорт
17:01В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного дома
16:48Казахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске
16:31Какую государственную миссию в Крыму выполняет "Артек"
16:19США закрыли небо над Венесуэлой
16:05Умерла раненная при атаке ВСУ на Таганрог пенсионерка
15:51Переезд завершен: 12 тысяч экспонатов вернулись в музей Крошицкого
15:33Строительство нового водовода в Евпатории: основные работы завершены
15:17Украинская делегация едет на переговоры в США
14:53Умеров вместо Ермака: как замена отразится на ходе переговоров по Украине
14:19Возгорание на Афипском НПЗ полностью ликвидировано
Лента новостейМолния