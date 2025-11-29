https://crimea.ria.ru/20251129/paralich-i-kollaps-chem-zelenskomu-i-ego-rezhimu-grozit-otstavka-ermaka-1151293163.html

Паралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака

29.11.2025

андрей ермак

эксклюзивы риа новости крым

украина

политика

внешняя политика

в мире

мнения

владимир зеленский

алексей анпилогов

коррупция

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве, поэтому отставка главного действующего лица, на котором замыкались эти схемы, может вызвать раздрай в украинской власти и паралич властной вертикали. При этом такая ситуация приближает урегулирование конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный и политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.По его словам, именно идея воровства западной макроэкономической, военной и гуманитарной помощи и его максимизация была главной, а не процессы, которые бы влияли на выживание или обороноспособность украинского государства и его армии.Поэтому ближайшим последствием отставки Ермака и раскручивания коррупционного "дела Миндича" для украинской политической системы будет ее частичный паралич, полагает аналитик. То есть важные для Украины и для выживания страны решения просто не будут приниматься, прогнозирует Анпилогов.Этот кризис, по его мнению, коснется как законодательной, так и исполнительной власти.Кроме того, считает эксперт, "в раздрай" пойдет и исполнительная власть, от которой можно ждать "частичного паралича и нелогичных решений с целью спасти свою шкуру и наворованные средства". Если антикоррупционные органы Украины продолжат разоблачения в рамках "дела Миндича", можно ожидать, что многие чиновники среднего и нижнего звена просто откажутся выполнять постановление и приказы Зеленского, полагает Анпилогов."Все это приведет к быстрому коллапсу украинского государства в том виде, в котором оно сейчас существует. Это не означает, что оно вообще прекратит существование. Западные страны будут предпринимать компенсационные усилия по спасению этого всего бардака, который сейчас будет наступать в случае дальнейших действий или бездействий властной вертикали", – уверен эксперт.При этом такой коллапс украинской государственности приближает перспективу заключения мирного соглашения, считает специалист. По его словам, сейчас фактически только президент США Дональд Трамп пытается своим мирным планом спасти Украину от окончательного разгрома. Но не исключено, что в ближайшее время и Европа начнет понимать близость коллапса украинской государственности и согласится на многие требования России, пытаясь удержать остатки Украины в орбите своего влияния.28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто инициировал обыски у ЕрмакаКоррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльВ Верховной раде призвали арестовать Зеленского

