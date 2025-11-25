Ермак раскритиковал мирный план США
Глава офиса Зеленского Ермак назвал план США из 28 пунктов неприемлемым – СМИ
Брифинг нового главы офиса президента Украины А. Ермака
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в комментарии порталу Axios отверг предложенный Вашингтоном план по урегулированию ситуации на Украине из 28 пунктов. Об этом пишет РИА Новости.
Во вторник Ермак заявил американским СМИ, что глава киевского режима надеется 27 ноября встретиться с президентом США Дональдом Трампом, "чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта". После чего глава Белого дома заявил, что сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине очень близка.
"Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом", - сказал представитель киевского режима и назвал план "неприемлемым".
По словам Ермака, Киев не собирается отказываться от вступления в НАТО. При этом он признал, что "реальность такова, что Украина не в алянсе".
Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его из неофициальных источников.
