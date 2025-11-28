https://crimea.ria.ru/20251128/nabu-i-sap-provodyat-obyski-u-ermaka-1151242969.html

НАБУ и САП проводят обыски у Ермака

2025-11-28T09:32

2025-11-28T09:32

2025-11-28T10:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Об этом сообщили в антикоррупционном ведомстве.По информации украинских СМИ, руководство НАБУ и САП ранее предупреждало Владимира Зеленского о подготовке обвинения главе его офиса Андрею Ермаку. Сообщалось, что во время одной из неформальных встреч Зеленского проинформировали о готовности материалов для сообщения о подозрении Ермаку и секретарю СНБО Рустему Умерову.Как сообщалось ранее, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров был допрошен в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в рамках расследования скандального дела о коррупции в энергетической сфере.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Верховной раде призвали арестовать Зеленского В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в КиевеВ ЕС заявляют о крахе созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине

