https://crimea.ria.ru/20251111/delo-protiv-soratnika-zelenskogo-opublikovany-novye-podrobnosti-1150812787.html
Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности
Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования коррупционной схемы в энергетике предъявило обвинение семи лицам, в том числе... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T18:39
2025-11-11T18:39
2025-11-11T18:23
украина
коррупция
новости
в мире
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150787522_13:0:900:499_1920x0_80_0_0_201b09db0ef89c220e4a19197a27332e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования коррупционной схемы в энергетике предъявило обвинение семи лицам, в том числе бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу.Как уточнили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко*, "бизнесменом – руководителем преступной организации" является Миндич, который на данный момент скрывается за границей.В бюро уточнили, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги, поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум". Средства легализовывались через бэкофис в центре Киева. Через него прошло около 100 млн долларов.Спецоперация по коррупции в "Энергоатоме", говорится в сообщении НАБУ, продолжалась более 15 месяцев - с лета 2024 года. В НАБУ также отметили, что коррупционная группа во главе с Миндичем могла действовать не только в энергетической, но и оборонной сфере. По данным ряда украинских СМИ, бизнесмен является главным бенефициаром компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты "Фламинго".Операция "Мидас"В понедельник НАБУ сообщило о объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. В бюро дали данной операции название "Мидас". Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у Миндича и бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко.В тот же день НАБУ опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также являются представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.* Внесен в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев хочет сменить руководство НАБУ и САППорошенко* инициирует отставку кабмина Украины – кто за этим стоитСоратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150787522_156:0:821:499_1920x0_80_0_0_b004e976045f3b6a36eb5d09eb92eb35.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, коррупция, новости, в мире, энергетика
Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности
НАБУ объявило о подозрении в коррупции соратнику Зеленского Миндичу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования коррупционной схемы в энергетике предъявило обвинение семи лицам, в том числе бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу.
"Детективами задержаны пять человек, а обвинения предъявлены семерым членам (преступной организации), среди которых: бизнесмен – руководитель преступной организации; бывший советник министра энергетики; исполнительный директор по физической защите и безопасности компании "Энергоатом"; четыре человека - "работники" бэкофиса по легализации средств", - говорится в сообщении НАБУ.
Как уточнили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко*, "бизнесменом – руководителем преступной организации" является Миндич, который на данный момент скрывается за границей.
В бюро уточнили, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги, поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум". Средства легализовывались через бэкофис в центре Киева. Через него прошло около 100 млн долларов.
Спецоперация по коррупции в "Энергоатоме", говорится в сообщении НАБУ, продолжалась более 15 месяцев - с лета 2024 года.
"За это время собран большой объем данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ сейчас дает оценку действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный объем документов и наличных средств", - указали в ведомстве.
В НАБУ также отметили, что коррупционная группа во главе с Миндичем могла действовать не только в энергетической, но и оборонной сфере. По данным ряда украинских СМИ, бизнесмен является главным бенефициаром компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты "Фламинго".
Операция "Мидас"
В понедельник НАБУ сообщило о объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике
. В бюро дали данной операции название "Мидас". Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у Миндича и бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко.
В тот же день НАБУ опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также являются представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.
Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.
Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: