https://crimea.ria.ru/20251111/delo-protiv-soratnika-zelenskogo-opublikovany-novye-podrobnosti-1150812787.html

Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности

Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования коррупционной схемы в энергетике предъявило обвинение семи лицам, в том числе... РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T18:39

2025-11-11T18:39

2025-11-11T18:23

украина

коррупция

новости

в мире

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150787522_13:0:900:499_1920x0_80_0_0_201b09db0ef89c220e4a19197a27332e.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования коррупционной схемы в энергетике предъявило обвинение семи лицам, в том числе бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу.Как уточнили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко*, "бизнесменом – руководителем преступной организации" является Миндич, который на данный момент скрывается за границей.В бюро уточнили, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги, поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум". Средства легализовывались через бэкофис в центре Киева. Через него прошло около 100 млн долларов.Спецоперация по коррупции в "Энергоатоме", говорится в сообщении НАБУ, продолжалась более 15 месяцев - с лета 2024 года. В НАБУ также отметили, что коррупционная группа во главе с Миндичем могла действовать не только в энергетической, но и оборонной сфере. По данным ряда украинских СМИ, бизнесмен является главным бенефициаром компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты "Фламинго".Операция "Мидас"В понедельник НАБУ сообщило о объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. В бюро дали данной операции название "Мидас". Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у Миндича и бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко.В тот же день НАБУ опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также являются представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.* Внесен в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев хочет сменить руководство НАБУ и САППорошенко* инициирует отставку кабмина Украины – кто за этим стоитСоратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, коррупция, новости, в мире, энергетика