100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики
100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики
100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики - РИА Новости Крым, 10.11.2025
100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики
Около 100 миллионов долларов США "отмыто" на Украине в сфере энергетики, сообщает в понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Около 100 миллионов долларов США "отмыто" на Украине в сфере энергетики, сообщает в понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).По данным бюро, офис осуществлял строгий учет полученных средств, велась "черная" бухгалтерия и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.По информации украинских СМИ, Галущенко и Миндич имеют отношение к коррупционной схеме в энергетической сфере, дело о которой расследуют НАБУ и САП. Сам Миндич, по данным Железняка, успел сбежать за рубеж. Как тало известно позже, после обыска Миндич был внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".
новости, украина, энергетика, коррупция
100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики

Около 100 миллионов долларов "легализовали" на Украине в сфере энергетики – НАБУ

18:52 10.11.2025
 
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Около 100 миллионов долларов США "отмыто" на Украине в сфере энергетики, сообщает в понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева… За оказание услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. Всего через так называемую "прачечную" прошло около 100 миллионов долларов США", – сообщается в Telegram-канале НАБУ.

По данным бюро, офис осуществлял строгий учет полученных средств, велась "черная" бухгалтерия и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
По информации украинских СМИ, Галущенко и Миндич имеют отношение к коррупционной схеме в энергетической сфере, дело о которой расследуют НАБУ и САП. Сам Миндич, по данным Железняка, успел сбежать за рубеж. Как тало известно позже, после обыска Миндич был внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".
