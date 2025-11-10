https://crimea.ria.ru/20251110/100-millionov-dollarov-otmyli-na-ukraine-v-sfere-energetiki-1150788402.html

100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики

100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики - РИА Новости Крым, 10.11.2025

100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики

Около 100 миллионов долларов США "отмыто" на Украине в сфере энергетики, сообщает в понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T18:52

2025-11-10T18:52

2025-11-10T18:52

новости

украина

энергетика

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110882/56/1108825694_0:50:967:593_1920x0_80_0_0_bae37b3132fa12b765f4c3ebef7cc2ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Около 100 миллионов долларов США "отмыто" на Украине в сфере энергетики, сообщает в понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).По данным бюро, офис осуществлял строгий учет полученных средств, велась "черная" бухгалтерия и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.По информации украинских СМИ, Галущенко и Миндич имеют отношение к коррупционной схеме в энергетической сфере, дело о которой расследуют НАБУ и САП. Сам Миндич, по данным Железняка, успел сбежать за рубеж. Как тало известно позже, после обыска Миндич был внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетикиПереобулись в воздухе: эксперт оценил исключение Трампа из "Миротворца"

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, энергетика, коррупция