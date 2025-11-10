100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Около 100 миллионов долларов США "отмыто" на Украине в сфере энергетики, сообщает в понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева… За оказание услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. Всего через так называемую "прачечную" прошло около 100 миллионов долларов США", – сообщается в Telegram-канале НАБУ.
По данным бюро, офис осуществлял строгий учет полученных средств, велась "черная" бухгалтерия и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
По информации украинских СМИ, Галущенко и Миндич имеют отношение к коррупционной схеме в энергетической сфере, дело о которой расследуют НАБУ и САП. Сам Миндич, по данным Железняка, успел сбежать за рубеж. Как тало известно позже, после обыска Миндич был внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".
