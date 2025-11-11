Рейтинг@Mail.ru
Порошенко* инициирует отставку кабмина Украины – кто за этим стоит - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251111/poroshenko-initsiiruet-otstavku-kabmina-ukrainy--kto-za-etim-stoit-1150803189.html
Порошенко* инициирует отставку кабмина Украины – кто за этим стоит
Порошенко* инициирует отставку кабмина Украины – кто за этим стоит - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Порошенко* инициирует отставку кабмина Украины – кто за этим стоит
США запускают процесс политического передела на Украине, конечной целью которого является замена главы киевского режима Владимира Зеленского другой марионеткой. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T12:31
2025-11-11T12:31
эксклюзивы риа новости крым
украина
мнения
дмитрий журавлев
политика
владимир зеленский
петр порошенко*
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122653450_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_85da773c3fd0009d01774bec0eefb47e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым, Галина Оленева. США запускают процесс политического передела на Украине, конечной целью которого является замена главы киевского режима Владимира Зеленского другой марионеткой. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя инициативу о запуске процедуры отставки украинского правительства.С соответствующей инициативой ранее выступила фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Сообщения появились на фоне коррупционного скандала вокруг соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого называют "кошельком" главы киевского режима.Политолог напоминает: не случайно Киев стремился сменить руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – Зеленский понимает всю серьезность своего положения. Однако тема его отставки более актуальна и, похоже, это становится неизбежным."При этом Порошенко* – одна из фигур, имеющих политические шансы. Он пытается взять политический реванш, пользуется ситуацией, и инициирует отставку правительства, а как следствие – назначение нового. Тут можно будет получить какую-то часть власти. И они начали именно сейчас, поскольку считают, что именно сейчас можно свалить Зеленского", – продолжает эксперт.При этом, по мнению Журавлева, шансы на то, что у Порошенко* хватит голосов для отставки правительства страны хотя и есть, но далеко не стопроцентные."Возможен промежуточный вариант – правительство уходит, но продолжает исполнять свои обязанности, пока не будет утверждено новое. Теоретически этот строк затянуться не должен, но кто и когда на Украине выполнял законы? Так что все эти игры могут затянуться", – считает политолог.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.По информации украинских СМИ, Галущенко и Миндич имеют отношение к коррупционной схеме в энергетической сфере, дело о которой расследуют НАБУ и САП. Сам Миндич, по данным Железняка, успел сбежать за рубеж. Как тало известно позже, после обыска Миндич был внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские силовики проводят обыски у соратника ЗеленскогоВ США раскрыли требования администрации Трампа к Зеленскому100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122653450_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_b7553062151d2e294d98a938e8f71e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, мнения, дмитрий журавлев, политика, владимир зеленский, петр порошенко*, коррупция
Порошенко* инициирует отставку кабмина Украины – кто за этим стоит

США запустили процесс политического передела на Украине – мнение

12:31 11.11.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКабинет министров Украины
Кабинет министров Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым, Галина Оленева. США запускают процесс политического передела на Украине, конечной целью которого является замена главы киевского режима Владимира Зеленского другой марионеткой. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя инициативу о запуске процедуры отставки украинского правительства.
С соответствующей инициативой ранее выступила фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Сообщения появились на фоне коррупционного скандала вокруг соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого называют "кошельком" главы киевского режима.
"Конечно, то, что происходит сейчас – это позволили из-за океана. В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины, сотрудники которого провели обыски у Миндича – это институт, подконтрольный США. Так что – да, это происходит с подачи американцев, поскольку отношения между Зеленским и Трампом обострились", – оценивает ситуацию Журавлев.
Политолог напоминает: не случайно Киев стремился сменить руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – Зеленский понимает всю серьезность своего положения. Однако тема его отставки более актуальна и, похоже, это становится неизбежным.
"При этом Порошенко* – одна из фигур, имеющих политические шансы. Он пытается взять политический реванш, пользуется ситуацией, и инициирует отставку правительства, а как следствие – назначение нового. Тут можно будет получить какую-то часть власти. И они начали именно сейчас, поскольку считают, что именно сейчас можно свалить Зеленского", – продолжает эксперт.
При этом, по мнению Журавлева, шансы на то, что у Порошенко* хватит голосов для отставки правительства страны хотя и есть, но далеко не стопроцентные.
"Возможен промежуточный вариант – правительство уходит, но продолжает исполнять свои обязанности, пока не будет утверждено новое. Теоретически этот строк затянуться не должен, но кто и когда на Украине выполнял законы? Так что все эти игры могут затянуться", – считает политолог.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
По информации украинских СМИ, Галущенко и Миндич имеют отношение к коррупционной схеме в энергетической сфере, дело о которой расследуют НАБУ и САП. Сам Миндич, по данным Железняка, успел сбежать за рубеж. Как тало известно позже, после обыска Миндич был внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинские силовики проводят обыски у соратника Зеленского
В США раскрыли требования администрации Трампа к Зеленскому
100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаМненияДмитрий ЖуравлевПолитикаВладимир ЗеленскийПетр Порошенко*Коррупция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Землетрясения на Кубани - есть ли риски для Крыма
12:58Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
12:44Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны
12:37Теракт в Пакистане: в результате взрыва погибли минимум 12 человек
12:31Порошенко* инициирует отставку кабмина Украины – кто за этим стоит
12:22Грозы и сильный холодный ветер обрушатся на Крым
12:21Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
12:20Россиянка погибла в страшной аварии с автобусом в Египте
12:10Массовое ДТП произошло на Камышовом шоссе в Севастополе
11:53Основой для СМИ стран СНГ должны быть любовь и созидание – Киселев
11:41В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов
11:28Новый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникул
11:11Без СВО Черное море стало бы внутренним морем НАТО – сенатор
11:02На Кубани произошли два землетрясения подряд
10:46В жутком ДТП с автобусом и грузовиком в Египте пострадали 27 россиян
10:40На Землю обрушится сильная магнитная буря
10:30Расхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочных
10:00Удар возмездия: ВС России разбили центр радиоразведки ГУР на Украине
09:55Удары по Украине: в Одесской области после взрывов пылают пожары
09:4512-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире
Лента новостейМолния