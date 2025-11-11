https://crimea.ria.ru/20251111/poroshenko-initsiiruet-otstavku-kabmina-ukrainy--kto-za-etim-stoit-1150803189.html

Порошенко* инициирует отставку кабмина Украины – кто за этим стоит

Порошенко* инициирует отставку кабмина Украины – кто за этим стоит - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Порошенко* инициирует отставку кабмина Украины – кто за этим стоит

США запускают процесс политического передела на Украине, конечной целью которого является замена главы киевского режима Владимира Зеленского другой марионеткой. РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T12:31

2025-11-11T12:31

2025-11-11T12:31

эксклюзивы риа новости крым

украина

мнения

дмитрий журавлев

политика

владимир зеленский

петр порошенко*

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122653450_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_85da773c3fd0009d01774bec0eefb47e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым, Галина Оленева. США запускают процесс политического передела на Украине, конечной целью которого является замена главы киевского режима Владимира Зеленского другой марионеткой. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя инициативу о запуске процедуры отставки украинского правительства.С соответствующей инициативой ранее выступила фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Сообщения появились на фоне коррупционного скандала вокруг соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого называют "кошельком" главы киевского режима.Политолог напоминает: не случайно Киев стремился сменить руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – Зеленский понимает всю серьезность своего положения. Однако тема его отставки более актуальна и, похоже, это становится неизбежным."При этом Порошенко* – одна из фигур, имеющих политические шансы. Он пытается взять политический реванш, пользуется ситуацией, и инициирует отставку правительства, а как следствие – назначение нового. Тут можно будет получить какую-то часть власти. И они начали именно сейчас, поскольку считают, что именно сейчас можно свалить Зеленского", – продолжает эксперт.При этом, по мнению Журавлева, шансы на то, что у Порошенко* хватит голосов для отставки правительства страны хотя и есть, но далеко не стопроцентные."Возможен промежуточный вариант – правительство уходит, но продолжает исполнять свои обязанности, пока не будет утверждено новое. Теоретически этот строк затянуться не должен, но кто и когда на Украине выполнял законы? Так что все эти игры могут затянуться", – считает политолог.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.По информации украинских СМИ, Галущенко и Миндич имеют отношение к коррупционной схеме в энергетической сфере, дело о которой расследуют НАБУ и САП. Сам Миндич, по данным Железняка, успел сбежать за рубеж. Как тало известно позже, после обыска Миндич был внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские силовики проводят обыски у соратника ЗеленскогоВ США раскрыли требования администрации Трампа к Зеленскому100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мнения, дмитрий журавлев, политика, владимир зеленский, петр порошенко*, коррупция