Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП
Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП
Украинские власти продолжают атаки на антикоррупционные агентства страны и могут попытаться поставить подконтрольных руководителей Национального... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украинские власти продолжают атаки на антикоррупционные агентства страны и могут попытаться поставить подконтрольных руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявили действующие главы структур на брифинге.Глава САП Александр Клименко добавил, что после устранения текущего руководства агентств украинские власти могут установить на их место зависимых и подконтрольных власти руководителей.22 июля Верховная рада, а затем и Владимир Зеленский одобрили законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. По новому закону эти органы фактически потеряли независимость. В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах прошли массовые митинги протеста против данного решения властей. Кроме того, закон подвергли жесткой критике чиновники и политики европейских стран и США.Тогда глава киевского режима заявил о согласовании противоположной законодательной инициативы, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. В Верховную раду Украины был внесен одобренный Зеленским законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП. Верховная рада Украины 31 июля поддержала законопроект о возвращении структурам независимости.НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украинские власти продолжают атаки на антикоррупционные агентства страны и могут попытаться поставить подконтрольных руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявили действующие главы структур на брифинге.
"Есть информация, что следующей атакой может быть атака лично на руководителей: попытка перезагрузки руководства НАБУ и САП под теми или иными предлогами", - заявил глава НАБУ Семен Кривонос на брифинге.
Глава САП Александр Клименко добавил, что после устранения текущего руководства агентств украинские власти могут установить на их место зависимых и подконтрольных власти руководителей.
"Следующий шаг - это сменить руководство и просто поставить зависимых руководителей... Такие попытки, явные первые шаги уже происходят", - заявил Клименко.
22 июля Верховная рада, а затем и Владимир Зеленский одобрили законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. По новому закону эти органы фактически потеряли независимость. В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах прошли массовые митинги протеста против данного решения властей. Кроме того, закон подвергли жесткой критике чиновники и политики европейских стран и США.
Тогда глава киевского режима заявил о согласовании противоположной законодательной инициативы, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. В Верховную раду Украины был внесен одобренный Зеленским законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП. Верховная рада Украины 31 июля поддержала законопроект о возвращении структурам независимости.
НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.
