https://crimea.ria.ru/20250808/kiev-khochet-smenit-rukovodstvo-nabu-i-sap-1148595737.html
Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП
Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП
Украинские власти продолжают атаки на антикоррупционные агентства страны и могут попытаться поставить подконтрольных руководителей Национального... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T20:24
2025-08-08T20:24
2025-08-08T20:17
украина
коррупция
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123134568_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_1b25005877f8e90ef3250d03d68017fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украинские власти продолжают атаки на антикоррупционные агентства страны и могут попытаться поставить подконтрольных руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявили действующие главы структур на брифинге.Глава САП Александр Клименко добавил, что после устранения текущего руководства агентств украинские власти могут установить на их место зависимых и подконтрольных власти руководителей.22 июля Верховная рада, а затем и Владимир Зеленский одобрили законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. По новому закону эти органы фактически потеряли независимость. В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах прошли массовые митинги протеста против данного решения властей. Кроме того, закон подвергли жесткой критике чиновники и политики европейских стран и США.Тогда глава киевского режима заявил о согласовании противоположной законодательной инициативы, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. В Верховную раду Украины был внесен одобренный Зеленским законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП. Верховная рада Украины 31 июля поддержала законопроект о возвращении структурам независимости.НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воевать некому: в Крыму оценили результаты соцопроса США на Украине"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из УкраиныЗеленский подписал резонансный закон о НАБУ и САП
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123134568_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_dd4d4d569f85858da80c7cd3aa02f4d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, коррупция, в мире, новости
Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП
Руководство НАБУ и САП на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украинские власти продолжают атаки на антикоррупционные агентства страны и могут попытаться поставить подконтрольных руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявили действующие главы структур на брифинге.
"Есть информация, что следующей атакой может быть атака лично на руководителей: попытка перезагрузки руководства НАБУ и САП под теми или иными предлогами", - заявил глава НАБУ Семен Кривонос на брифинге.
Глава САП Александр Клименко добавил, что после устранения текущего руководства агентств украинские власти могут установить на их место зависимых и подконтрольных власти руководителей.
"Следующий шаг - это сменить руководство и просто поставить зависимых руководителей... Такие попытки, явные первые шаги уже происходят", - заявил Клименко.
22 июля Верховная рада, а затем и Владимир Зеленский одобрили законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. По новому закону эти органы фактически потеряли независимость. В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах прошли массовые митинги протеста
против данного решения властей. Кроме того, закон подвергли жесткой критике чиновники и политики европейских стран и США.
Тогда глава киевского режима заявил о согласовании противоположной законодательной инициативы, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. В Верховную раду Украины был внесен
одобренный Зеленским законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП. Верховная рада Украины 31 июля поддержала законопроект
о возвращении структурам независимости.
НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: