https://crimea.ria.ru/20250808/kiev-khochet-smenit-rukovodstvo-nabu-i-sap-1148595737.html

Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП

Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП

Украинские власти продолжают атаки на антикоррупционные агентства страны и могут попытаться поставить подконтрольных руководителей Национального... РИА Новости Крым, 08.08.2025

2025-08-08T20:24

2025-08-08T20:24

2025-08-08T20:17

украина

коррупция

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123134568_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_1b25005877f8e90ef3250d03d68017fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украинские власти продолжают атаки на антикоррупционные агентства страны и могут попытаться поставить подконтрольных руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявили действующие главы структур на брифинге.Глава САП Александр Клименко добавил, что после устранения текущего руководства агентств украинские власти могут установить на их место зависимых и подконтрольных власти руководителей.22 июля Верховная рада, а затем и Владимир Зеленский одобрили законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. По новому закону эти органы фактически потеряли независимость. В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах прошли массовые митинги протеста против данного решения властей. Кроме того, закон подвергли жесткой критике чиновники и политики европейских стран и США.Тогда глава киевского режима заявил о согласовании противоположной законодательной инициативы, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. В Верховную раду Украины был внесен одобренный Зеленским законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП. Верховная рада Украины 31 июля поддержала законопроект о возвращении структурам независимости.НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воевать некому: в Крыму оценили результаты соцопроса США на Украине"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из УкраиныЗеленский подписал резонансный закон о НАБУ и САП

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, коррупция, в мире, новости