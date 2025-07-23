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На Украине начались митинги против ликвидации антикоррупционных органов

На Украине начались митинги против ликвидации антикоррупционных органов - РИА Новости Крым, 23.07.2025

На Украине начались митинги против ликвидации антикоррупционных органов

В Киеве, Львове, Одессе и Днепропетровске люди вышли на митинги против законопроекта о ликвидации двух антикоррупционных органов, который подписал глава... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T06:22

2025-07-23T06:22

2025-07-23T08:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Киеве, Львове, Одессе и Днепропетровске люди вышли на митинги против законопроекта о ликвидации двух антикоррупционных органов, который подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщили местные СМИ.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.После этого люди вышли на акции протеста. Они прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.Расследование против НАБУСБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. В Бюро заявили, что их провели без постановления суда.Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины стали ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за этого расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Митинг против ликвидации Зеленским двух антикоррупционных органов Митинг против ликвидации Зеленским двух антикоррупционных органов 2025-07-23T06:22 true PT0M04S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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