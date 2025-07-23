https://crimea.ria.ru/20250723/na-ukraine-nachalis-mitingi-protiv-likvidatsii-antikorruptsionnykh-organov-1148147344.html
На Украине начались митинги против ликвидации антикоррупционных органов
На Украине начались митинги против ликвидации антикоррупционных органов - РИА Новости Крым, 23.07.2025
На Украине начались митинги против ликвидации антикоррупционных органов
В Киеве, Львове, Одессе и Днепропетровске люди вышли на митинги против законопроекта о ликвидации двух антикоррупционных органов, который подписал глава... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T06:22
2025-07-23T06:22
2025-07-23T08:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Киеве, Львове, Одессе и Днепропетровске люди вышли на митинги против законопроекта о ликвидации двух антикоррупционных органов, который подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщили местные СМИ.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.После этого люди вышли на акции протеста. Они прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.Расследование против НАБУСБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. В Бюро заявили, что их провели без постановления суда.Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины стали ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за этого расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Митинг против ликвидации Зеленским двух антикоррупционных органов
Митинг против ликвидации Зеленским двух антикоррупционных органов
2025-07-23T06:22
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, видео, коррупция, киев, одесса, львов, днепропетровск, новости, владимир зеленский, виталий кличко, видео
На Украине начались митинги против ликвидации антикоррупционных органов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Киеве, Львове, Одессе и Днепропетровске люди вышли на митинги против законопроекта о ликвидации двух антикоррупционных органов, который подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщили местные СМИ.
2025-07-23T06:22
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PT0M04S
На Украине начались митинги против ликвидации антикоррупционных органов
На Украине прошли митинги против закона Зеленского о ликвидации антикоррупционных органов
06:22 23.07.2025 (обновлено: 08:15 23.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Киеве, Львове, Одессе и Днепропетровске люди вышли на митинги против законопроекта о ликвидации двух антикоррупционных органов, который подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщили местные СМИ.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
"Натиск на антикоррупционную инфраструктуру Украины шокировала многих в собственной команде Зеленского", - пишут издания.
После этого люди вышли на акции протеста. Они прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.
"На Украине сегодня протестный потенциал нарастает повсеместно. Люди теряют веру в справедливость, в государство, в завтра. Важно понимать, что недовольство Зеленским и его властью — это уже не политика, это вопрос выживания. Потому что терпеть уже невозможно. И это уже не начало, начало было положено раньше!" — написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Расследование против НАБУ
СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. В Бюро заявили, что их провели без постановления суда.
Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины стали ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за этого расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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