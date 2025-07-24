Сдал назад: Зеленский отменяет свое решение об антикоррупционных органах
Зеленский одобрил законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органах
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины внесен одобренный главой киевского режима законопроект, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов – Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
22 июля Верховная рада, а затем и Зеленский одобрили законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). По новому закону эти органы фактически потеряли независимость. После этого в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах прошли массовые митинги протеста против данного решения властей. Кроме того, закон подвергли жесткой критике чиновники и политики европейских стран и США.
"Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка... Текст сбалансирован", - написал Зеленский.
Он заявил, что документ "гарантирует независимость НАБУ и САП", и заверил, что его внесут в Верховную раду.
Одновременно с этим в базе данных украинского парламента появилась информация о регистрации законопроекта о восстановлении независимости НАБУ и САП. Предполагается внести соответствующие поправки в уголовный кодекс и закон о прокуратуре.
Политолог, военный эксперт Алексей Анпилогов ранее в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что НАБУ и САП, которые не подчиняются офису Зеленского, являются определенной помехой для главы киевского режима и его окружения, чтобы бесконтрольно расхищать направляемую на Украину из Европы и США военную и финансовую помощь.
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