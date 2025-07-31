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"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из Украины

"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из Украины - РИА Новости Крым, 31.07.2025

"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из Украины

Более 10 депутатов Верховной Рады пытались выехать из Украины за последние несколько дней, некоторые пытались сдать мандаты, но им не разрешили под угрозой... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T14:30

2025-07-31T14:30

2025-07-31T14:30

украина

новости

верховная рада украины

владимир зеленский

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Более 10 депутатов Верховной Рады пытались выехать из Украины за последние несколько дней, некоторые пытались сдать мандаты, но им не разрешили под угрозой тюрьмой. Об этом рассказал выехавший из страны депутат украинского парламента Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.Он выразил мнение, что оставшиеся в стране парламентарии уверены, что "это конец"."Как я говорил ранее: кому глубокие ямы, кому высокие горы, а сейчас остались только ямы и подвалы. Каждый, кто остался внутри, знает - это конец", - отметил Дмитрук. Верховная рада 22 июля 2025 года поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Но после этого по всей Украине вспыхнули массовые протесты. И тогда глава киевского режима заявил о согласовании противоположной законодательной инициативы, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сдал назад: Зеленский отменяет свое решение об антикоррупционных органахРада восстановила независимость НАБУ и САП"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, верховная рада украины, владимир зеленский, политика