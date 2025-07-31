https://crimea.ria.ru/20250731/rada-vosstanovila-nezavisimost-nabu-i-sap-1148382260.html

Рада восстановила независимость НАБУ и САП

Рада восстановила независимость НАБУ и САП - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Рада восстановила независимость НАБУ и САП

Верховная рада Украины поддержала законопроект о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T14:16

2025-07-31T14:16

2025-07-31T14:20

владимир зеленский

украина

верховная рада украины

закон и право

коррупция

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала законопроект о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет РИА Новости.Проект приняли в первом и втором чтениях. За проголосовал 331 депутат, тогда как для принятия закона нужно 226 голосов. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что подписал принятый закон. Теперь его должен подписать глава киевского режима Владимир Зеленский.22 июля Верховная рада, а затем и Зеленский одобрили законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. По новому закону эти органы фактически потеряли независимость. В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах прошли массовые митинги протеста против данного решения властей. Кроме того, закон подвергли жесткой критике чиновники и политики европейских стран и США.После этого в Верховную раду Украины был внесен одобренный Зеленским законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП. Политолог, военный эксперт Алексей Анпилогов ранее в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что НАБУ и САП, которые не подчиняются офису Зеленского, являются определенной помехой для главы киевского режима и его окружения, чтобы бесконтрольно расхищать направляемую на Украину из Европы и США военную и финансовую помощь.То, что после внесения в Раду нового законопроекта об антикоррупционных органах Зеленского снова начали хвалить в Европе, лишний раз свидетельствует о том, что он продолжает оставаться "марионеткой Запада", считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политический эксперт и социолог Наталья Киселева.НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сдал назад: Зеленский отменяет свое решение об антикоррупционных органахУкраинские страсти: грозит ли Киеву новый МайданНовый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится Зеленский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, верховная рада украины, закон и право, коррупция, новости