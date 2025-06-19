https://crimea.ria.ru/20250619/my-seychas-nichi-v-rade-predrekli-skoroe-ischeznovenie-ukrainy-1147349427.html

"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины

"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины - РИА Новости Крым, 19.06.2025

"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины

Украина не имеет серьезных союзников и может скоро исчезнуть как страна, либо же превратиться в несколько марионеточных государств. Об этом заявила депутат... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T14:30

2025-06-19T14:30

2025-06-19T14:30

украина

верховная рада украины

политика

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Украина не имеет серьезных союзников и может скоро исчезнуть как страна, либо же превратиться в несколько марионеточных государств. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.Она заявила, что на Украине сейчас наблюдается много негативных тенденций, которые "не объяснишь логически, кроме как кулуарными разборками в борьбе за власть". "Власть не может быть целью сама по себе. Власть и влияние — это только инструменты для реализации идей. Если структурированных идей и плана нет — то беда. Мы сейчас в ситуации, когда имеющаяся система государственного управления обеспечивает устойчивость, но не ведет к победе и должна быть модифицирована. В то же время кардинальное изменение системы приведет к коллапсу и распаду государственного образования", - отметила Безуглая.Она также пригрозила уйти в открытую оппозицию к Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку, если при смене кабмина главком ВСУ и министр обороны сохранят свои должности.Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности, главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова, экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, верховная рада украины, политика, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, андрей ермак, новости