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"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины
"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины - РИА Новости Крым, 19.06.2025
"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины
Украина не имеет серьезных союзников и может скоро исчезнуть как страна, либо же превратиться в несколько марионеточных государств. Об этом заявила депутат... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T14:30
2025-06-19T14:30
2025-06-19T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Украина не имеет серьезных союзников и может скоро исчезнуть как страна, либо же превратиться в несколько марионеточных государств. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.Она заявила, что на Украине сейчас наблюдается много негативных тенденций, которые "не объяснишь логически, кроме как кулуарными разборками в борьбе за власть". "Власть не может быть целью сама по себе. Власть и влияние — это только инструменты для реализации идей. Если структурированных идей и плана нет — то беда. Мы сейчас в ситуации, когда имеющаяся система государственного управления обеспечивает устойчивость, но не ведет к победе и должна быть модифицирована. В то же время кардинальное изменение системы приведет к коллапсу и распаду государственного образования", - отметила Безуглая.Она также пригрозила уйти в открытую оппозицию к Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку, если при смене кабмина главком ВСУ и министр обороны сохранят свои должности.Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности, главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова, экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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украина, верховная рада украины, политика, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, андрей ермак, новости
"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины
Украина скоро может исчезнуть или стать марионеткой - депутат Рады
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Украина не имеет серьезных союзников и может скоро исчезнуть как страна, либо же превратиться в несколько марионеточных государств. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
"Впереди самые темные времена. Мы не имеем большого союзника: РФ, США, Китай, дезинтегрированная Европа — мы сейчас ничьи. Взрослая жизнь юной страны. Новые союзы. Ситуативные, постоянные. Это один из ключевых моментов формирования государственности. Мы можем исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток", - написала Безуглая.
Она заявила, что на Украине сейчас наблюдается много негативных тенденций, которые "не объяснишь логически, кроме как кулуарными разборками в борьбе за власть".
"Власть не может быть целью сама по себе. Власть и влияние — это только инструменты для реализации идей. Если структурированных идей и плана нет — то беда. Мы сейчас в ситуации, когда имеющаяся система государственного управления обеспечивает устойчивость, но не ведет к победе и должна быть модифицирована. В то же время кардинальное изменение системы приведет к коллапсу и распаду государственного образования", - отметила Безуглая.
Она также пригрозила уйти в открытую оппозицию к Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку, если при смене кабмина главком ВСУ и министр обороны сохранят свои должности.
"Если будет смена Кабмина, но оставят Умерова и Сырского, я иду в открытую оппозицию Зеленскому и Ермаку. Иногда нужно принимать решение, что важнее — комфорт двух людей или судьба государственного образования", - добавила она.
Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности, главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова, экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.
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