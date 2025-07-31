https://crimea.ria.ru/20250731/zelenskiy-podpisal-rezonansnyy-zakon-o--nabu-i-sap-1148387776.html

Зеленский подписал резонансный закон о НАБУ и САП

Зеленский подписал резонансный закон о НАБУ и САП - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Зеленский подписал резонансный закон о НАБУ и САП

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому возвращаются полномочия антикоррупционным органам страны – Национальному... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T16:18

2025-07-31T16:18

2025-07-31T16:18

коррупция

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владимир зеленский

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому возвращаются полномочия антикоррупционным органам страны – Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом сообщил сам Зеленский.Верховная рада Украины в четверг поддержала законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП.Он также заявил, что нет "никаких сомнений в том, что Украина является демократией", и добавил, что партнеры Украины будут немедленно проинформированы об этом законе.Как пишет РИА Новости, сегодняшнее голосование сопровождалось скандалом. Депутат Дмитрий Костюк заявил, что выходит из правящей фракции партии "Слуга народа" из-за принятого на прошлой неделе законопроекта об ограничении прав НАБУ и САП. По его словам, парламентариев заставляли голосовать за первоначальный документ, угрожая уголовными делами. Само заседание началось с драки между депутатами.Более 10 депутатов Рады пытались выехать из Украины за последние несколько дней, некоторые пытались сдать мандаты, но им не разрешили, угрожая тюрьмой.22 июля Верховная рада, а затем и Зеленский одобрили законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. По новому закону эти органы фактически потеряли независимость. В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах прошли массовые митинги протеста против данного решения властей. Кроме того, закон подвергли жесткой критике чиновники и политики европейских стран и США.Тогда глава киевского режима заявил о согласовании противоположной законодательной инициативы, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. В Верховную раду Украины был внесен одобренный Зеленским законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП.НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится ЗеленскийК чему приведет возможная замена Зеленского на ЗалужногоСдал назад: Зеленский отменяет свое решение об антикоррупционных органах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коррупция, украина, владимир зеленский, новости, в мире, закон и право