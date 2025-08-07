https://crimea.ria.ru/20250807/voevat-nekomu-v-krymu-otsenili-rezultaty-sotsoprosa-ssha-na-ukraine-1148567839.html

Воевать некому: в Крыму оценили результаты соцопроса США на Украине

Воевать некому: в Крыму оценили результаты соцопроса США на Украине

2025-08-07T19:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Данные проведенного на Украине социологами США опроса свидетельствуют о том, что "обещанные на майданах свободы и преимущества евровыбора рассеялись как дым от артиллерийских снарядов" и воевать на Украине некому. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политический эксперт и социолог Наталья Киселева.Ранее американский Институт Гэллапа опубликовал данные социологического опроса, согласно которым более 2/3 жителей Украины выступают за урегулирования конфликта путем переговоров с Россией. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос в три раза, тогда как число сторонников продолжения борьбы до "победного конца" обновило исторический минимум в 24%.Поэтому число украинцев, до сих пор имевших надежды на скорейшее вступление в НАТО, упало с 64% в 2022 году до 32% в 2025-м, а число евроскептиков, считающих, что Украину никогда не примут в Евросоюз, наоборот, выросло с 6% до 18%, добавила она.Киселева также обратила внимание на то, что, согласно исследованию мнений украинцев, радикально изменилось их отношение к Вашингтону: фиксируется падение в 4 раза числа тех, кто одобряет действия руководства США – с 66% в 2022 году до 16% в 2025-м.Причиной тому, по мнению социолога, послужила смена президента США и изменение его позиции "не по отношению к самому конфликту, а к источникам финансовой и военной помощи для Украины"."То есть американские печеньки если и не кончились, то стали не столь легкодоступны", – отметила она.При этом, по мнению Киселевой, "к любым массовым опросам, которые проводятся сегодня на Украине, следует относиться с определенной долей скепсиса".Кроме того, по ее мнению, данные подобных опросов в нынешних условиях "наивысшей политизациии в мире всего и вся (даже спорта)" имеют политический характер и относятся к категории формирующих, а следовательно, не могут браться на веру в полной мере."Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку", – заметила Киселева.В качестве примера она привела проведенные украинскими структурами опросы, согласно которым удельный вес противников мирного плана составляет 76%.При этом в Киеве не только заказывают собственные исследования, но и отслеживают западные опросы, в том числе и американские, отметила она. Однако никакого влияния на принятие решений украинскими властями они не оказывают, считает Киселева."Прежде всего потому, что собственных решений Украина не принимает, а действует исключительно под диктовку своих кукловодов. Что в очередной раз продемонстрировали недавние события, связанные с САП и НАБУ", – заключила эксперт.Ранее Наталья Киселева прокомментировала действия главы киевского режима Владимира Зеленского и его клики в отношении антикоррупционных структур на Украине на фоне протестов и недовольства Запада.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – экспертВ Крыму ответили на слова Верещук: "скоро некого будет готовить к войне"В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией

