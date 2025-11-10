Рейтинг@Mail.ru
Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец" - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"
Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец" - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"
Бизнесмен и соратник главы киевского режима Владимира Зеленского, совладелец фирмы "Квартал 95" Тимур Миндич внесен в базу скандально известного украинского... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T18:27
2025-11-10T18:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Бизнесмен и соратник главы киевского режима Владимира Зеленского, совладелец фирмы "Квартал 95" Тимур Миндич внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", пишет РИА Новости.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у Тимура Миндича. По информации украинских СМИ, Галущенко и Миндич имеют отношение к коррупционной схеме в энергетической сфере, дело о которой расследуют НАБУ и САП. Сам Миндич, по данным Железняка, успел сбежать за рубеж.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет угрозу для национальной безопасности Украины. В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетикиПереобулись в воздухе: эксперт оценил исключение Трампа из "Миротворца"
новости, украина, "миротворец", владимир зеленский
Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"

Бизнесмен и соратник Зеленского Миндич внесен в базу "Миротворец"

18:27 10.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Бизнесмен и соратник главы киевского режима Владимира Зеленского, совладелец фирмы "Квартал 95" Тимур Миндич внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", пишет РИА Новости.
"Мародер, вор. Член ОПГ. Осознанные действия, направленные на подрыв стабильного функционирования энергетического сектора Украины… Использование служебного положения с целью личного финансового обогащения", – говорится на сайте "Миротворец" под персональными данными Миндича.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у Тимура Миндича. По информации украинских СМИ, Галущенко и Миндич имеют отношение к коррупционной схеме в энергетической сфере, дело о которой расследуют НАБУ и САП. Сам Миндич, по данным Железняка, успел сбежать за рубеж.
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет угрозу для национальной безопасности Украины. В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП
"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетики
Переобулись в воздухе: эксперт оценил исключение Трампа из "Миротворца"
 
Лента новостейМолния