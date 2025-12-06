Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули по всей стране - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули по всей стране
Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули по всей стране - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули по всей стране
Серия мощных взрывов прокатилась в ночь на субботу по всей Украине. О последствиях сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 06.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151452379_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c3f01834ab6f20ad55c4e0256260ffda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прокатилась в ночь на субботу по всей Украине. О последствиях сообщают местные власти.В Киеве и области массированные удары зафиксированы в Фастовском, Вышгородском и Бучанском районах, сообщили в государственной службе по ликвидации чрезвычайных ситуаций Украины.Кроме того, в пригороде украинской столице огонь охватил 5,5 тысяч квадратных метров складских помещений.Также местные СМИ писали о последствиях атак в Днепропетровске, Чернигове и Виннице. Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях. В соцсетях сообщали о прилетах в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС. По данным главы совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, около 40 взрывов прогремели в Днепропетровске, Кривом Роге, Никополе, а также в Мирославской, Покровской и Марганецкой громадах.В Черниговской области повреждена критическая инфраструктура.В Одессе поврежден объект энергетики, заявил глава военной администрации региона Олег Кипер. Воздушная тревога все утро звучит и во Львове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделюУдары по Украине сегодня – пожары вспыхнули в пяти областяхХерсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывов
Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули по всей стране

По всей Украине прогремели мощные взрывы

09:14 06.12.2025 (обновлено: 10:00 06.12.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прокатилась в ночь на субботу по всей Украине. О последствиях сообщают местные власти.
В Киеве и области массированные удары зафиксированы в Фастовском, Вышгородском и Бучанском районах, сообщили в государственной службе по ликвидации чрезвычайных ситуаций Украины.
"В городе Фастов вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пригороде украинской столице огонь охватил 5,5 тысяч квадратных метров складских помещений.
Также местные СМИ писали о последствиях атак в Днепропетровске, Чернигове и Виннице. Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях. В соцсетях сообщали о прилетах в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.
В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС. По данным главы совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, около 40 взрывов прогремели в Днепропетровске, Кривом Роге, Никополе, а также в Мирославской, Покровской и Марганецкой громадах.
В Черниговской области повреждена критическая инфраструктура.
В Одессе поврежден объект энергетики, заявил глава военной администрации региона Олег Кипер.
"Поврежден объект энергетики без возгорания. Зафиксированы перебои в подаче электричества и тепла. Критическая инфраструктура переведена на генераторы", - написал он в Telegram
Воздушная тревога все утро звучит и во Львове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
