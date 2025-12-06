Рейтинг@Mail.ru
Православные отмечают день памяти Александра Невского
Православные отмечают день памяти Александра Невского
Православные отмечают день памяти Александра Невского - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Православные отмечают день памяти Александра Невского
Православные христиане в эту субботу отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Он — один из самых почитаемых русских святых князей. РИА Новости Крым, 06.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Православные христиане в эту субботу отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Он — один из самых почитаемых русских святых князей.Александр Невский родился в Переяславле-Залесском в мае 1221 года. Он был вторым сыном Переяславского князя (позже — великого князя Киевского и Владимирского) Ярослава и Ростиславы, торопецкой княжны, дочери князя Новгородского и Галицкого Мстислава. Уже в 1225-м мальчик прошел обряд посвящения в воины.После смерти отца Александр получил у великого хана в Монголии ярлык на Киев и "всю Русскую землю".В 1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали папские легаты с буллой папы Иннокентия IV. Тот предлагал князю перейти в католичество, тем самым обезопасив свои земли от тевтонцев, но получили ответ: "От вас учения не принимаем".Через год в Орде Александр получил ярлык еще и на Владимирское княжение. И снова сражался с тевтонцами, литовцами, финнами.Умер Александр Невский, возвращаясь из очередной дипломатической поездки в Орду. Перед смертью принял схиму с именем Алексий. Митрополит Кирилл возвестил народу во Владимире о его смерти словами: "Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли".
Православные отмечают день памяти Александра Невского

Православные 6 декабря отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Православные христиане в эту субботу отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Он — один из самых почитаемых русских святых князей.
Александр Невский родился в Переяславле-Залесском в мае 1221 года. Он был вторым сыном Переяславского князя (позже — великого князя Киевского и Владимирского) Ярослава и Ростиславы, торопецкой княжны, дочери князя Новгородского и Галицкого Мстислава. Уже в 1225-м мальчик прошел обряд посвящения в воины.
Когда Александру исполнилось 11 лет, отец посадил их с братом Федором на княжение в Новгороде. Через 6 лет Федор умер, и Александр стал полноправным князем. Почти все его правление прошло в бесконечных войнах – то с литовцами, то со шведами, то с немцами. Прославился же Невский победой над тевтонскими рыцарями на Чудском озере.
После смерти отца Александр получил у великого хана в Монголии ярлык на Киев и "всю Русскую землю".
В 1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали папские легаты с буллой папы Иннокентия IV. Тот предлагал князю перейти в католичество, тем самым обезопасив свои земли от тевтонцев, но получили ответ: "От вас учения не принимаем".
Через год в Орде Александр получил ярлык еще и на Владимирское княжение. И снова сражался с тевтонцами, литовцами, финнами.
Умер Александр Невский, возвращаясь из очередной дипломатической поездки в Орду. Перед смертью принял схиму с именем Алексий. Митрополит Кирилл возвестил народу во Владимире о его смерти словами: "Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли".
Украинский флаг на богослужении в церкви во Львове
3 февраля 2024, 19:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Он спас Киев: в Крыму напомнили ПЦУ о роли Александра Невского
