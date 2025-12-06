Православные отмечают день памяти Александра Невского

https://crimea.ria.ru/20251206/pravoslavnye-otmechayut-den-pamyati-aleksandra-nevskogo-1142422446.html

Православные христиане в эту субботу отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Он — один из самых почитаемых русских святых князей. РИА Новости Крым, 06.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Православные христиане в эту субботу отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Он — один из самых почитаемых русских святых князей.Александр Невский родился в Переяславле-Залесском в мае 1221 года. Он был вторым сыном Переяславского князя (позже — великого князя Киевского и Владимирского) Ярослава и Ростиславы, торопецкой княжны, дочери князя Новгородского и Галицкого Мстислава. Уже в 1225-м мальчик прошел обряд посвящения в воины.После смерти отца Александр получил у великого хана в Монголии ярлык на Киев и "всю Русскую землю".В 1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали папские легаты с буллой папы Иннокентия IV. Тот предлагал князю перейти в католичество, тем самым обезопасив свои земли от тевтонцев, но получили ответ: "От вас учения не принимаем".Через год в Орде Александр получил ярлык еще и на Владимирское княжение. И снова сражался с тевтонцами, литовцами, финнами.Умер Александр Невский, возвращаясь из очередной дипломатической поездки в Орду. Перед смертью принял схиму с именем Алексий. Митрополит Кирилл возвестил народу во Владимире о его смерти словами: "Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

