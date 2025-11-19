В ЕС заявляют о крахе созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине
Эксперты в Европе предупреждают о крахе западного проекта "Антироссия" на Украине - СВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Эксперты военных ведомств ведущих стран Европы "бьют в набат", предупреждая свои правительства о крахе созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине. Об этом заявили в Службе внешней разведке России.
По информации ведомства, в направляемых докладах прямо указывается на неизбежность военного разгрома киевского режима.
"Большое внимание уделяется всепоглощающей коррупции на Украине, в которой бесследно растворяются щедрые пожертвования зарубежных доноров. Внешнеполитические ведомства стран ЕС с обеспокоенностью фиксируют, что украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости от затяжного и изнуряющего конфликта", - говорится в сообщении.
Исходя из докладов европейских дипломатов и разведчиков, большинство украинцев "чувствуют себя преданными" после обнародования информации о воровстве в руководстве государства по "делу Миндича". Они уже не верят в то, что страну примут в ЕС, и не ждут помощи от Европы.
В самой Европе растет число противников выделения значительных средств Киеву, отмечают в СВР. Кроме Венгрии и Словакии, к этому начинают склоняться Чехия и Румыния.
"Таким образом, политический вес Украины в Европе снижается. Однако руководители Евросоюза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине. Они не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах. Им проще продолжать выдавать желаемое за действительное", - констатируют в Службе внешней разведки России.
По мнению политического обозревателя Андрея Перла, Европа каждый день несет серьезные убытки от конфликта на Украине, но не перестает поддерживать киевский режим из-за своего стремления стать единой и великой. У Европы есть принцип единства, основанный на "общем враге", а это всегда Россия, отметил он. И сценарий, при котором ЕС проигрывает России на Украине, ставит Союз перед перспективой распада, убежден эксперт.
