В ЕС заявляют о крахе созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине

В ЕС заявляют о крахе созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине - РИА Новости Крым, 19.11.2025

В ЕС заявляют о крахе созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине

Эксперты военных ведомств ведущих стран Европы "бьют в набат", предупреждая свои правительства о крахе созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине. Об... РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T12:27

2025-11-19T12:27

2025-11-19T12:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Эксперты военных ведомств ведущих стран Европы "бьют в набат", предупреждая свои правительства о крахе созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине. Об этом заявили в Службе внешней разведке России.По информации ведомства, в направляемых докладах прямо указывается на неизбежность военного разгрома киевского режима. "Большое внимание уделяется всепоглощающей коррупции на Украине, в которой бесследно растворяются щедрые пожертвования зарубежных доноров. Внешнеполитические ведомства стран ЕС с обеспокоенностью фиксируют, что украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости от затяжного и изнуряющего конфликта", - говорится в сообщении. Исходя из докладов европейских дипломатов и разведчиков, большинство украинцев "чувствуют себя преданными" после обнародования информации о воровстве в руководстве государства по "делу Миндича". Они уже не верят в то, что страну примут в ЕС, и не ждут помощи от Европы.В самой Европе растет число противников выделения значительных средств Киеву, отмечают в СВР. Кроме Венгрии и Словакии, к этому начинают склоняться Чехия и Румыния. По мнению политического обозревателя Андрея Перла, Европа каждый день несет серьезные убытки от конфликта на Украине, но не перестает поддерживать киевский режим из-за своего стремления стать единой и великой. У Европы есть принцип единства, основанный на "общем враге", а это всегда Россия, отметил он. И сценарий, при котором ЕС проигрывает России на Украине, ставит Союз перед перспективой распада, убежден эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевскому режиму осталась пара месяцев – экс-советник ПентагонаЗеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу МиндичаБлэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма

