Зеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу Миндича - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Зеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу Миндича
Зеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу Миндича - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Зеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу Миндича
Владимир Зеленский фигурирует в уведомлении о подозрении бизнесмена Тимура Миндича по делу о коррупции в энергосфере. Об этом говорится в документе... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T11:15
2025-11-19T11:18
владимир зеленский
коррупция
украина
новости
в мире
рустем умеров
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
тимур миндич
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149504118_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a0a818d83682f836b9d27945809e946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский фигурирует в уведомлении о подозрении бизнесмена Тимура Миндича по делу о коррупции в энергосфере. Об этом говорится в документе Национального антикоррупционного бюро Украины, опубликованном депутатом Рады Алексеем Гончаренко*."Досудебным расследованием установлено, что не позднее января-февраля 2025 года, Миндич Т.М., пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с... Зеленским В.А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органов, таким образом пользуясь значительным влиянием в государстве, с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины", - говорится в документе НАБУ.Еще один фрагмент касается того, что бизнесмен оказывал покровительство министру Галущенко в глазах Зеленского для контроля финансовых потоков в энергетике и отмывания денег.Также в тексте говорится о том, что Миндич осуществлял "преступную деятельность" при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны."Успешная реализация преступной деятельности зависела от поддержания личных связей с руководителями министерств и проведение с ними, другими влиятельными должностными лицами государства, систематических встреч по месту его фактического жительства. Указанная коммуникация обеспечивала Миндичу возможность беспрепятственного получения как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительных сумм денежных средств при содействии министра обороны Украины Умерова, министра энергетики Украины Галущенко, а также других лиц", - говорится в документе."Дело Миндича" на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.Кому и сколько выдавать или перечислять наличности, определял Миндич. Он же координировал влияние центральных органов власти на должностных лиц для решения вопросов в личных интересах, в том числе в энергетической и оборонной сферах. Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. В НАБУ изучают обстоятельства побега Миндича, выясняют место его нахождения и намерены предпринимать все для его экстрадиции.На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко – его отстранили от должности, а также и министра энергетики Светланы Гринчук – она написала заявление об увольнении. После этого Зеленский ввел санкции против Миндича и еще одного бизнесмена – Александра Цукермана.Подозреваемыми по делу проходят также советник Галущенко Игорь Миронюк и представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов.*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
Новости
владимир зеленский, коррупция, украина, новости, в мире, рустем умеров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , тимур миндич
Зеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу Миндича

Зеленский и Умеров фигурируют в уведомлении о подозрении Миндичу по делу о коррупции

11:15 19.11.2025 (обновлено: 11:18 19.11.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский фигурирует в уведомлении о подозрении бизнесмена Тимура Миндича по делу о коррупции в энергосфере. Об этом говорится в документе Национального антикоррупционного бюро Украины, опубликованном депутатом Рады Алексеем Гончаренко*.
"Досудебным расследованием установлено, что не позднее января-февраля 2025 года, Миндич Т.М., пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с... Зеленским В.А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органов, таким образом пользуясь значительным влиянием в государстве, с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины", - говорится в документе НАБУ.
Еще один фрагмент касается того, что бизнесмен оказывал покровительство министру Галущенко в глазах Зеленского для контроля финансовых потоков в энергетике и отмывания денег.

"В то же время при содействии министра энергетики Украины Галущенко Миндичем осуществлялся контроль за финансовыми потоками в отрасли энергетики Украины. Галущенко, в свою очередь, получал личную выгоду путем покровительства Миндича перед президентом Украины Зеленским и использования услуг, организованных Миндичем, по легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем через доверенное лицо, советника министра энергетики Миронюка И. M", - указано в тексте документа.

Также в тексте говорится о том, что Миндич осуществлял "преступную деятельность" при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны.
"Успешная реализация преступной деятельности зависела от поддержания личных связей с руководителями министерств и проведение с ними, другими влиятельными должностными лицами государства, систематических встреч по месту его фактического жительства. Указанная коммуникация обеспечивала Миндичу возможность беспрепятственного получения как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительных сумм денежных средств при содействии министра обороны Украины Умерова, министра энергетики Украины Галущенко, а также других лиц", - говорится в документе.
"Дело Миндича" на Украине

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
Кому и сколько выдавать или перечислять наличности, определял Миндич. Он же координировал влияние центральных органов власти на должностных лиц для решения вопросов в личных интересах, в том числе в энергетической и оборонной сферах. Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. В НАБУ изучают обстоятельства побега Миндича, выясняют место его нахождения и намерены предпринимать все для его экстрадиции.
На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко – его отстранили от должности, а также и министра энергетики Светланы Гринчук – она написала заявление об увольнении. После этого Зеленский ввел санкции против Миндича и еще одного бизнесмена – Александра Цукермана.
Подозреваемыми по делу проходят также советник Галущенко Игорь Миронюк и представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов.
*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
 
Владимир ЗеленскийКоррупцияУкраинаНовостиВ миреРустем УмеровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Тимур Миндич
 
