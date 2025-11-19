https://crimea.ria.ru/20251119/zelenskiy-i-umerov-figuriruyut-v-dokumentakh-nabu-po-delu-mindicha-1151022101.html

Зеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу Миндича

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский фигурирует в уведомлении о подозрении бизнесмена Тимура Миндича по делу о коррупции в энергосфере. Об этом говорится в документе Национального антикоррупционного бюро Украины, опубликованном депутатом Рады Алексеем Гончаренко*."Досудебным расследованием установлено, что не позднее января-февраля 2025 года, Миндич Т.М., пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с... Зеленским В.А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органов, таким образом пользуясь значительным влиянием в государстве, с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины", - говорится в документе НАБУ.Еще один фрагмент касается того, что бизнесмен оказывал покровительство министру Галущенко в глазах Зеленского для контроля финансовых потоков в энергетике и отмывания денег.Также в тексте говорится о том, что Миндич осуществлял "преступную деятельность" при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны."Успешная реализация преступной деятельности зависела от поддержания личных связей с руководителями министерств и проведение с ними, другими влиятельными должностными лицами государства, систематических встреч по месту его фактического жительства. Указанная коммуникация обеспечивала Миндичу возможность беспрепятственного получения как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительных сумм денежных средств при содействии министра обороны Украины Умерова, министра энергетики Украины Галущенко, а также других лиц", - говорится в документе."Дело Миндича" на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.Кому и сколько выдавать или перечислять наличности, определял Миндич. Он же координировал влияние центральных органов власти на должностных лиц для решения вопросов в личных интересах, в том числе в энергетической и оборонной сферах. Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. В НАБУ изучают обстоятельства побега Миндича, выясняют место его нахождения и намерены предпринимать все для его экстрадиции.На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко – его отстранили от должности, а также и министра энергетики Светланы Гринчук – она написала заявление об увольнении. После этого Зеленский ввел санкции против Миндича и еще одного бизнесмена – Александра Цукермана.Подозреваемыми по делу проходят также советник Галущенко Игорь Миронюк и представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов.*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

