Почему Европа никак не решится на мир с Россией - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Почему Европа никак не решится на мир с Россией
Европа каждый день несет серьезные убытки от конфликта на Украине, но не перестает поддерживать киевский режим из-за своего стремления стать единой и великой,... РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T07:42
2025-11-16T07:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Европа каждый день несет серьезные убытки от конфликта на Украине, но не перестает поддерживать киевский режим из-за своего стремления стать единой и великой, как Россия. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политический обозреватель Андрей Перла.Он отметил, что США во главе с президентом Дональдом Трампом рассматривают вооруженный конфликт на Украине, как и любой другой, в качестве инвестиции ради прибыли, в то время, как для Европы сценарий событий начинает разворачиваться крайне плачевно.Но у Европы есть принцип единства, основанный на "общем враге", а это всегда Россия, добавил он. И сценарий, при котором ЕС проигрывает России на Украине, ставит Союз перед перспективой распада, убежден эксперт."Потому что все эти страны, которые сейчас чувствуют себя угнетенными – Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Болгария, Хорватия, – зададутся вопросом, зачем они должны оставаться в Евросоюзе, если он на них ездит, грабит, вкладывает их деньги в ненужные войны, которые вдобавок еще и проигрываются", – считает обозреватель.При этом Европа – вся целиком – хочет быть великой державой, такой же, как Россия, добавил он.Поэтому ответ на вопрос, кому нужно продолжение боевых действий на Украине, кто делать все, чтобы Россия не одержала победу и долгожданный мир не был заключен, есть только один: это Брюссель, потому что Евросоюзу война с нами очень нужна" сказал политобозреватель.А потому, несмотря на то, что затягивание конфликта на Украине невыгодно отдельно взятым европейским странам, и он приносит колоссальные убытки, загоняя Европу в долги и делая экономически зависимой не только от США, но и от Китая, Турции и России, европейцы "будут продолжать лезть до последней возможности", считает Андрей Перла."И остановить их дипломатически предстоит не нам, а Трампу", – резюмировал эксперт.
европа, европейский союз (ес), в мире, сша, украина, россия, мнения, андрей перла, политика, внешняя политика
Почему Европа никак не решится на мир с Россией

Европа не может позволить себе прекратить конфликт с Россией – эксперт назвал причину

07:42 16.11.2025
 
© AFP 2024 / SEBASTIEN BOZONЕвропарламент
Европарламент - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AFP 2024 / SEBASTIEN BOZON
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Европа каждый день несет серьезные убытки от конфликта на Украине, но не перестает поддерживать киевский режим из-за своего стремления стать единой и великой, как Россия. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политический обозреватель Андрей Перла.
Он отметил, что США во главе с президентом Дональдом Трампом рассматривают вооруженный конфликт на Украине, как и любой другой, в качестве инвестиции ради прибыли, в то время, как для Европы сценарий событий начинает разворачиваться крайне плачевно.
"За оружие, которое Трамп поставляет (в Европу для Украины – ред.), платит Европейский Союз, а Соединенные Штаты Америки не только не платят, но и продают втридорога. Так Трамп возвращает хотя бы часть средств, потраченных Байденом (Джозеф, предыдущий президент США – ред.). Но Европа принципиально не может от этой ситуации прибыль получить. Каждый день войны приносит ей огромные убытки. Вложившись в санкции против России, она сама себя отрезала от дешевых энергоносителей", – сказал Перла.
Но у Европы есть принцип единства, основанный на "общем враге", а это всегда Россия, добавил он. И сценарий, при котором ЕС проигрывает России на Украине, ставит Союз перед перспективой распада, убежден эксперт.
"Потому что все эти страны, которые сейчас чувствуют себя угнетенными – Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Болгария, Хорватия, – зададутся вопросом, зачем они должны оставаться в Евросоюзе, если он на них ездит, грабит, вкладывает их деньги в ненужные войны, которые вдобавок еще и проигрываются", – считает обозреватель.
При этом Европа – вся целиком – хочет быть великой державой, такой же, как Россия, добавил он.
"И это тоже означает, что Европа не может позволить себе проиграть", – отметил эксперт.
Поэтому ответ на вопрос, кому нужно продолжение боевых действий на Украине, кто делать все, чтобы Россия не одержала победу и долгожданный мир не был заключен, есть только один: это Брюссель, потому что Евросоюзу война с нами очень нужна" сказал политобозреватель.
А потому, несмотря на то, что затягивание конфликта на Украине невыгодно отдельно взятым европейским странам, и он приносит колоссальные убытки, загоняя Европу в долги и делая экономически зависимой не только от США, но и от Китая, Турции и России, европейцы "будут продолжать лезть до последней возможности", считает Андрей Перла.
"И остановить их дипломатически предстоит не нам, а Трампу", – резюмировал эксперт.
Лента новостейМолния