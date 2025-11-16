https://crimea.ria.ru/20251116/pochemu-evropa-nikak-ne-reshitsya-na-mir-s-rossiey-1150854276.html

Почему Европа никак не решится на мир с Россией

Почему Европа никак не решится на мир с Россией - РИА Новости Крым, 16.11.2025

Почему Европа никак не решится на мир с Россией

Европа каждый день несет серьезные убытки от конфликта на Украине, но не перестает поддерживать киевский режим из-за своего стремления стать единой и великой,... РИА Новости Крым, 16.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Европа каждый день несет серьезные убытки от конфликта на Украине, но не перестает поддерживать киевский режим из-за своего стремления стать единой и великой, как Россия. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политический обозреватель Андрей Перла.Он отметил, что США во главе с президентом Дональдом Трампом рассматривают вооруженный конфликт на Украине, как и любой другой, в качестве инвестиции ради прибыли, в то время, как для Европы сценарий событий начинает разворачиваться крайне плачевно.Но у Европы есть принцип единства, основанный на "общем враге", а это всегда Россия, добавил он. И сценарий, при котором ЕС проигрывает России на Украине, ставит Союз перед перспективой распада, убежден эксперт."Потому что все эти страны, которые сейчас чувствуют себя угнетенными – Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Болгария, Хорватия, – зададутся вопросом, зачем они должны оставаться в Евросоюзе, если он на них ездит, грабит, вкладывает их деньги в ненужные войны, которые вдобавок еще и проигрываются", – считает обозреватель.При этом Европа – вся целиком – хочет быть великой державой, такой же, как Россия, добавил он.Поэтому ответ на вопрос, кому нужно продолжение боевых действий на Украине, кто делать все, чтобы Россия не одержала победу и долгожданный мир не был заключен, есть только один: это Брюссель, потому что Евросоюзу война с нами очень нужна" сказал политобозреватель.А потому, несмотря на то, что затягивание конфликта на Украине невыгодно отдельно взятым европейским странам, и он приносит колоссальные убытки, загоняя Европу в долги и делая экономически зависимой не только от США, но и от Китая, Турции и России, европейцы "будут продолжать лезть до последней возможности", считает Андрей Перла."И остановить их дипломатически предстоит не нам, а Трампу", – резюмировал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные испытания и провокации Лондона - главное из интервью ЛавроваРФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политикПонравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос

