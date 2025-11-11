https://crimea.ria.ru/20251111/yadernye-ispytaniya-i-provokatsii-londona---glavnoe-iz-intervyu-lavrova-1150821781.html

Ядерные испытания и провокации Лондона - главное из интервью Лаврова

Ядерные испытания и провокации Лондона - главное из интервью Лаврова - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Ядерные испытания и провокации Лондона - главное из интервью Лаврова

11.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник дал интервью российским СМИ, в ходе которого коснулся тем, связанных с ядерными испытаниями, перспектив саммита Москвы и Вашингтона и в целом украинского урегулирования, а также рассказал об антироссийских провокациях со стороны Европы.Главные заявления российского министра иностранных дел – в материале РИА Новости Крым.Ядерные испытанияПри этом он подчеркнул, что, если одна из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, Россия сделает то же самое. Москву настораживает, что США могут возобновить ядерные испытания из-за геополитики, подчеркнул глава МИД РФ и отметил, что Москва ждет от Вашингтона разъяснений его позиции по ядерным испытаниям."Мы до сих пор не получили разъяснений от американских коллег о том, что все-таки имел в виду президент Трамп — ядерные испытания или испытания носителей, либо так называемые подкритические испытания, которые не сопряжены с ядерной реакцией и которые допускаются по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, – ответа пока нет", - констатировал он.Также Лавров напомнил, что Россия предлагает на год продлить ограничения ДСНВ, помня об ответственности великих держав за недопущение ядерной войны.Саммит Москвы и Вашингтона"Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту лидеров России и Соединенных Штатов, если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно", – продолжил Лавров.Он опроверг срыв переговоров по инициативе Москвы. По словам главы МИД РФ, Москва ждала действий Вашингтона, но их не последовало. При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Будапешт будет для России предпочтительным местом встречи Путина и Трампа.Урегулирование на УкраинеРоссия остается привержена принципам Анкориджа, добавил Лавров. При этом он указал, что попытки Европы склонить США к необходимости перемирия вместо устойчивого урегулирования на Украине небезуспешны. Также глава МИД РФ прокомментировал заявление бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о якобы неготовности Москвы согласиться на мирное соглашение."Откуда он это взял – непонятно. Именно мы добиваемся мирного соглашения. Он (Волкер – ред.) продолжил: "Путин не считает Украину легитимным и суверенным государством". На это тоже есть ответ. Мы признавали Украину, которая не была нацистской, которая единственной из всех стран не запрещала какой-либо язык, в данном случае русский, и которая, в соответствии с декларацией о независимости, была безъядерным, внеблоковым, нейтральным государством", - подчеркнул Лавров."Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам "Азова"*, других нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на руках. Ну как относиться еще к этому человеку", – добавил Лавров.Провокации БританииБритании будет крайне сложно "отмыться" после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России. Так Лавров прокомментировал информацию ФСБ России о попытке Киева и Лондона организовать угон российского истребителя с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации."ФСБ очень подробно все разоблачила, и я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна", – констатировал Лавров.По словам главы российского МИД, Британия лишилась своей империи, экономической и военной мощи, но стремится это компенсировать "традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать". Лавров также обвинил в развязанной информационной кампании Лондон и британские СМИ, а также указал на позорный скандал с отставкой гендиректора BBC.Другие заявления ЛавроваРФ и КНР к дате истечения договора о дружбе в 2026 году решат, как его подтвердить и углубить при этом российско-китайские отношения - беспрецедентно плотные и доверительные.Венесуэла не обращалась к России за военной помощью в связи с активностью США у ее берегов, действия Вашингтона под предлогом борьбы с наркотрафиком неприемлемы.Новых контактов с госсекретарем США Марко Рубио после телефонного разговора с ним 20 октября не было. Следующим шагом после него должна была быть встреча представителей МИД.*запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВОЕвропа готовится к новой большой войне - Лавров"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"

