Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос
Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос
Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос
Евросоюзу понравилось "воевать не умирая", поэтому они с радостью готовы отправлять беженцев обратно на Украину, чтобы лично не участвовать в военных действиях, РИА Новости Крым, 15.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Евросоюзу понравилось "воевать не умирая", поэтому они с радостью готовы отправлять беженцев обратно на Украину, чтобы лично не участвовать в военных действиях, но такая ситуация скоро закончится, вместе с самими украинцами. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов.Он отметил, что лидеры ЕС, кроме коррупционной схемы, увидели в противостоянии на Украине возможность объединить Европу на фоне "общей угрозы".При этом, по его словам, Европа не сможет долго воевать чужими руками.На этой неделе замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете заявил о приостановке переговоров России и Украины, которые, по его словам, "в этом году не привели практически ни к каким подвижкам".После того еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис признал, что бюджет Евросоюза не может финансировать потребности Украины без использования замороженных активов Центробанка России.
Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос

В Крыму предрекли полнейший хаос в Евросоюзе из-за ситуации на Украине

18:09 15.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Евросоюзу понравилось "воевать не умирая", поэтому они с радостью готовы отправлять беженцев обратно на Украину, чтобы лично не участвовать в военных действиях, но такая ситуация скоро закончится, вместе с самими украинцами. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Он отметил, что лидеры ЕС, кроме коррупционной схемы, увидели в противостоянии на Украине возможность объединить Европу на фоне "общей угрозы".
"Европейская бюрократия хочет зацементировать казалось бы уже мертвый проект Евросоюза. Там уверены, что общая угроза поможет им формировать общий бюджет и общую армию. И все это продлит работу тысячам чиновников", - сказал Константинов РИА Новости.
При этом, по его словам, Европа не сможет долго воевать чужими руками.

"Западу понравилось воевать, не умирая. Но это может закончиться. Пока они посчитали украинцев, переехавших к ним, решили их одеть, обуть и отправить на фронт. Но эти ресурсы невечные, они закончатся в ближайшее время. А дальше - начнется полнейший хаос — исход большой части населения территории, которая когда-то называлась красивым словом "Украина", - убежден спикер парламента Крыма.

На этой неделе замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете заявил о приостановке переговоров России и Украины, которые, по его словам, "в этом году не привели практически ни к каким подвижкам".
После того еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис признал, что бюджет Евросоюза не может финансировать потребности Украины без использования замороженных активов Центробанка России.
Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ
Прекратит ли Запад финансировать Украину после коррупционного скандала
Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта
 
