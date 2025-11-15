https://crimea.ria.ru/20251115/ponravilos-voevat-ne-umiraya-v-krymu-predrekli-evrope-polneyshiy-khaos-1150942863.html

Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос

Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос - РИА Новости Крым, 15.11.2025

Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос

Евросоюзу понравилось "воевать не умирая", поэтому они с радостью готовы отправлять беженцев обратно на Украину, чтобы лично не участвовать в военных действиях, РИА Новости Крым, 15.11.2025

2025-11-15T18:09

2025-11-15T18:09

2025-11-15T17:54

крым

владимир константинов

европа

европейский союз (ес)

украина

в мире

политика

мнения

коллективный запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134785235_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f6caff25c3fd8f95aa751eea9b31c13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Евросоюзу понравилось "воевать не умирая", поэтому они с радостью готовы отправлять беженцев обратно на Украину, чтобы лично не участвовать в военных действиях, но такая ситуация скоро закончится, вместе с самими украинцами. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов.Он отметил, что лидеры ЕС, кроме коррупционной схемы, увидели в противостоянии на Украине возможность объединить Европу на фоне "общей угрозы".При этом, по его словам, Европа не сможет долго воевать чужими руками.На этой неделе замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете заявил о приостановке переговоров России и Украины, которые, по его словам, "в этом году не привели практически ни к каким подвижкам".После того еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис признал, что бюджет Евросоюза не может финансировать потребности Украины без использования замороженных активов Центробанка России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФПрекратит ли Запад финансировать Украину после коррупционного скандалаЗеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта

крым

европа

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, европа, европейский союз (ес), украина, в мире, политика, мнения, коллективный запад