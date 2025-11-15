Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос
В Крыму предрекли полнейший хаос в Евросоюзе из-за ситуации на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Евросоюзу понравилось "воевать не умирая", поэтому они с радостью готовы отправлять беженцев обратно на Украину, чтобы лично не участвовать в военных действиях, но такая ситуация скоро закончится, вместе с самими украинцами. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Он отметил, что лидеры ЕС, кроме коррупционной схемы, увидели в противостоянии на Украине возможность объединить Европу на фоне "общей угрозы".
"Европейская бюрократия хочет зацементировать казалось бы уже мертвый проект Евросоюза. Там уверены, что общая угроза поможет им формировать общий бюджет и общую армию. И все это продлит работу тысячам чиновников", - сказал Константинов РИА Новости.
При этом, по его словам, Европа не сможет долго воевать чужими руками.
"Западу понравилось воевать, не умирая. Но это может закончиться. Пока они посчитали украинцев, переехавших к ним, решили их одеть, обуть и отправить на фронт. Но эти ресурсы невечные, они закончатся в ближайшее время. А дальше - начнется полнейший хаос — исход большой части населения территории, которая когда-то называлась красивым словом "Украина", - убежден спикер парламента Крыма.
На этой неделе замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете заявил о приостановке переговоров России и Украины, которые, по его словам, "в этом году не привели практически ни к каким подвижкам".
После того еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис признал, что бюджет Евросоюза не может финансировать потребности Украины без использования замороженных активов Центробанка России.
