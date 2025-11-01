https://crimea.ria.ru/20251101/rf-mozhet-potrebovat-ot-evropy-kompensatsiyu-posle-svo---finskiy-politik-1150598757.html
РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик
РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик - РИА Новости Крым, 01.11.2025
РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик
Россия вправе потребовать от стран Европы, финансирующих киевский режим, компенсацию после окончания украинского конфликта. Такое мнение выразил член финской... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T12:56
2025-11-01T12:56
2025-11-01T12:56
политика
новости сво
россия
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111392/56/1113925651_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_204c29c50c24da8654c91a5bb41b72d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Россия вправе потребовать от стран Европы, финансирующих киевский режим, компенсацию после окончания украинского конфликта. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.По словам политика, страны Европейского союза демонстрируют высокомерное поведение и ведут себя с позиции морального превосходства, и до тер пор пока это поведение не изменится, нельзя будет говорит о реальном мире на Украине.По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Европа не скрывает приготовления к новой большой европейской войне и создает коалиции для этих целей. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом делеБритания призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобояПремьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах
россия
украина
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111392/56/1113925651_54:0:913:644_1920x0_80_0_0_0cd2e3881eb6fadc118fbb68f869421c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, новости сво, россия, украина, европа
РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик
Финский политик предложил выплатить России компенсацию после конфликта на Украине