РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Россия вправе потребовать от стран Европы, финансирующих киевский режим, компенсацию после окончания украинского конфликта. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.По словам политика, страны Европейского союза демонстрируют высокомерное поведение и ведут себя с позиции морального превосходства, и до тер пор пока это поведение не изменится, нельзя будет говорит о реальном мире на Украине.По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Европа не скрывает приготовления к новой большой европейской войне и создает коалиции для этих целей. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом делеБритания призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобояПремьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах

