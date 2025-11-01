Рейтинг@Mail.ru
РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик - РИА Новости Крым, 01.11.2025
РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик
РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик - РИА Новости Крым, 01.11.2025
РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик
Россия вправе потребовать от стран Европы, финансирующих киевский режим, компенсацию после окончания украинского конфликта. Такое мнение выразил член финской... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T12:56
2025-11-01T12:56
политика
новости сво
россия
украина
европа
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Россия вправе потребовать от стран Европы, финансирующих киевский режим, компенсацию после окончания украинского конфликта. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.По словам политика, страны Европейского союза демонстрируют высокомерное поведение и ведут себя с позиции морального превосходства, и до тер пор пока это поведение не изменится, нельзя будет говорит о реальном мире на Украине.По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Европа не скрывает приготовления к новой большой европейской войне и создает коалиции для этих целей. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом делеБритания призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобояПремьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах
РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик

Финский политик предложил выплатить России компенсацию после конфликта на Украине

12:56 01.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Россия вправе потребовать от стран Европы, финансирующих киевский режим, компенсацию после окончания украинского конфликта. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.
"Этот конфликт полностью спровоцирован и организован Западом. В действительности, Россия никогда бы не начала спецоперацию на Украине, если бы Минские соглашения соблюдались", — написал он на своей странице в соцсети X, сообщают "Известия".
По словам политика, страны Европейского союза демонстрируют высокомерное поведение и ведут себя с позиции морального превосходства, и до тер пор пока это поведение не изменится, нельзя будет говорит о реальном мире на Украине.
По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Европа не скрывает приготовления к новой большой европейской войне и создает коалиции для этих целей. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом деле
Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя
Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах
 
