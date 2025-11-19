Рейтинг@Mail.ru
Киевскому режиму осталась пара месяцев – экс-советник Пентагона - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Киевскому режиму осталась пара месяцев – экс-советник Пентагона
Киевскому режиму осталась пара месяцев – экс-советник Пентагона - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Киевскому режиму осталась пара месяцев – экс-советник Пентагона
Киевский режим может не пережить новогодние праздники в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий. Такое мнение в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T11:52
2025-11-19T11:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим может не пережить новогодние праздники в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий. Такое мнение в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.Сейчас у украинской армии нет эффективной противовоздушной и противоракетной обороны, их логистика в полном беспорядке, а основные опорные пункты потеряны, подчеркнул экс-советник Пентагона.В начале октября на совещании с командующими группировками войск глава государства Владимир Путин сообщил, что стратегическая инициатива на фронте принадлежит российским войскам – противник отступает по всей линии боевого соприкосновения, ВС РФ в 2025 году освободили 4900 квадратных километров и 212 населенных пунктов.Путин также заявил, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. Россия, безусловно, должна достичь всех целей спецоперации, подчеркнул он.
Киевскому режиму осталась пара месяцев – экс-советник Пентагона

Киевский режим может не пережить новогодние праздники – экс-советник Пентагона

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим может не пережить новогодние праздники в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий. Такое мнение в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Я буду удивлен, если Украина во главе с Зеленским и его шайкой переживет праздники. Ну, если они и переживут праздники, не думаю, что они продержатся дольше января или февраля", – цитирует Макгрегора РИА Новости.
Сейчас у украинской армии нет эффективной противовоздушной и противоракетной обороны, их логистика в полном беспорядке, а основные опорные пункты потеряны, подчеркнул экс-советник Пентагона.
В начале октября на совещании с командующими группировками войск глава государства Владимир Путин сообщил, что стратегическая инициатива на фронте принадлежит российским войскам – противник отступает по всей линии боевого соприкосновения, ВС РФ в 2025 году освободили 4900 квадратных километров и 212 населенных пунктов.
Путин также заявил, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. Россия, безусловно, должна достичь всех целей спецоперации, подчеркнул он.
