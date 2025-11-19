https://crimea.ria.ru/20251119/kievskomu-rezhimu-ostalas-para-mesyatsev--eks-sovetnik-pentagona-1151023206.html

Киевскому режиму осталась пара месяцев – экс-советник Пентагона

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим может не пережить новогодние праздники в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий. Такое мнение в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.Сейчас у украинской армии нет эффективной противовоздушной и противоракетной обороны, их логистика в полном беспорядке, а основные опорные пункты потеряны, подчеркнул экс-советник Пентагона.В начале октября на совещании с командующими группировками войск глава государства Владимир Путин сообщил, что стратегическая инициатива на фронте принадлежит российским войскам – противник отступает по всей линии боевого соприкосновения, ВС РФ в 2025 году освободили 4900 квадратных километров и 212 населенных пунктов.Путин также заявил, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. Россия, безусловно, должна достичь всех целей спецоперации, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы на митинге в Киеве требуют народного импичмента ЗеленскомуКиевский режим строит свое государство на чужой территории – МединскийПочему Европа никак не решится на мир с Россией

