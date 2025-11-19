https://crimea.ria.ru/20251119/kievskiy-rezhim-stroit-svoe-gosudarstvo-na-chuzhoy-territorii--medinskiy-1151018194.html

Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский

Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский - РИА Новости Крым, 19.11.2025

Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский

19.11.2025

владимир мединский

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Борьба нынешнего киевского режима с "мешающим" им исторической памятью, русским языком, литературой, музыкой свидетельствует о том, что эта власть строит свое государство на чужой территории. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в статье, опубликованной в "Комсомольской правде".По его словам, суть нынешней власти в Киеве – в "выкорчевывании всего, что связывает Россию и Украину – языка, памяти, запрете на общее прошлое, литературу, музыку, живопись"."Почему? Потому что нравственно и ментально "чужие" захватили украинскую землю и строят там свою чужую инопланетную цивилизацию. Где Пушкину, Толстому, Полтаве и Бородино нет места", - констатировал Мединский.Он отметил, что цель "профессиональных украинцев" состоит не в создании процветающего демократического государства, а в "разрушении "московско-азиатской Орды" любой ценой, любыми средствами".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и ЛомоносоваПолитический идиотизм – на Украине "запретили" СусанинаДошли до осквернения могил: власти Львова снесли Холм Славы - ФОТО

