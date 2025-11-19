Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский
Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский
Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский
Борьба нынешнего киевского режима с "мешающим" им исторической памятью, русским языком, литературой, музыкой свидетельствует о том, что эта власть строит свое... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T07:49
2025-11-19T07:49
владимир мединский
в мире
мнения
политика
внешняя политика
новости
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Борьба нынешнего киевского режима с "мешающим" им исторической памятью, русским языком, литературой, музыкой свидетельствует о том, что эта власть строит свое государство на чужой территории. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в статье, опубликованной в "Комсомольской правде".По его словам, суть нынешней власти в Киеве – в "выкорчевывании всего, что связывает Россию и Украину – языка, памяти, запрете на общее прошлое, литературу, музыку, живопись"."Почему? Потому что нравственно и ментально "чужие" захватили украинскую землю и строят там свою чужую инопланетную цивилизацию. Где Пушкину, Толстому, Полтаве и Бородино нет места", - констатировал Мединский.Он отметил, что цель "профессиональных украинцев" состоит не в создании процветающего демократического государства, а в "разрушении "московско-азиатской Орды" любой ценой, любыми средствами".
Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Борьба нынешнего киевского режима с "мешающим" им исторической памятью, русским языком, литературой, музыкой свидетельствует о том, что эта власть строит свое государство на чужой территории. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в статье, опубликованной в "Комсомольской правде".
"Если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешает история, если вам мешают названия городов и улиц, то это значит, что вы строите свое государство на чужой территории", - отменил помощник российского лидера.
По его словам, суть нынешней власти в Киеве – в "выкорчевывании всего, что связывает Россию и Украину – языка, памяти, запрете на общее прошлое, литературу, музыку, живопись".
"Почему? Потому что нравственно и ментально "чужие" захватили украинскую землю и строят там свою чужую инопланетную цивилизацию. Где Пушкину, Толстому, Полтаве и Бородино нет места", - констатировал Мединский.
Он отметил, что цель "профессиональных украинцев" состоит не в создании процветающего демократического государства, а в "разрушении "московско-азиатской Орды" любой ценой, любыми средствами".
"Именно этой одержимостью они ценны, точнее бесценны для части "политического менеджмента" на Западе, что держатся у власти традиционным способом - раздувая фантом "русской угрозы", - подчеркнул помощник президента РФ.
