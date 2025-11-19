https://crimea.ria.ru/20251119/kievskiy-rezhim-stroit-svoe-gosudarstvo-na-chuzhoy-territorii--medinskiy-1151018194.html
Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский
Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский
Борьба нынешнего киевского режима с "мешающим" им исторической памятью, русским языком, литературой, музыкой свидетельствует о том, что эта власть строит свое... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T07:49
2025-11-19T07:49
2025-11-19T07:49
владимир мединский
в мире
мнения
политика
внешняя политика
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/48/1118314830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bbe466f12d638d28961a1e2c667249e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Борьба нынешнего киевского режима с "мешающим" им исторической памятью, русским языком, литературой, музыкой свидетельствует о том, что эта власть строит свое государство на чужой территории. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в статье, опубликованной в "Комсомольской правде".По его словам, суть нынешней власти в Киеве – в "выкорчевывании всего, что связывает Россию и Украину – языка, памяти, запрете на общее прошлое, литературу, музыку, живопись"."Почему? Потому что нравственно и ментально "чужие" захватили украинскую землю и строят там свою чужую инопланетную цивилизацию. Где Пушкину, Толстому, Полтаве и Бородино нет места", - констатировал Мединский.Он отметил, что цель "профессиональных украинцев" состоит не в создании процветающего демократического государства, а в "разрушении "московско-азиатской Орды" любой ценой, любыми средствами".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и ЛомоносоваПолитический идиотизм – на Украине "запретили" СусанинаДошли до осквернения могил: власти Львова снесли Холм Славы - ФОТО
https://crimea.ria.ru/20230703/dyadya-petya-ty-durak-kak-ukraintsy-imena-derussifitsirovali-1129789996.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/48/1118314830_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e8d02df511f1f1ef44fec1179fa7527.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мединский, в мире, мнения, политика, внешняя политика, новости, украина
Киевский режим строит свое государство на чужой территории – Мединский
Мединский: суть нынешней власти в Киеве – в выкорчевывании всего русского