https://crimea.ria.ru/20251114/marazm-krepchal-na-ukraine-otmenyayut-semyu-romanovykh-i-lomonosova-1150918258.html

Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и Ломоносова

Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и Ломоносова - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и Ломоносова

Киевский режим "отменил" императорскую семью Романовых и ученого Михаила Ломоносова в рамках продолжения программы декоммунизации. Об этом в четверг на брифинге РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T15:21

2025-11-14T15:21

2025-11-14T15:21

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

политика

декоммунизация

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110311/49/1103114990_0:507:1507:1355_1920x0_80_0_0_2224a873f023af2b3d065c6a743c1924.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим "отменил" императорскую семью Романовых и ученого Михаила Ломоносова в рамках продолжения программы декоммунизации. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она напомнила, что борьба с "российским империализмом" на Украине является продолжением программы так называемой декоммунизации, в рамках которой киевский режим уничтожает памятники и переименовывает улицы."Сначала, наверное, надо вслушаться, а потом и вдуматься во весь маразм происходящего. Объектами декоммунизации являются на Украине названия, связанные с царской семьей… Два взаимопротиворечащих и входящих в абсолютное столкновение процесса происходят: декоммунизация с одной стороны и борьба с домом Романовых. В это просто даже невозможно поверить, но они это делают. Любое упоминание дома Романовых и Ломоносова в публичном пространстве на Украине отныне запрещено", – констатировала официальный представитель МИД России."Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов – Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма". Теперь украинские власти, соблюдая закон о декомунизации, обязаны убрать все объекты, связанные с именем Сусанина.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дошли до осквернения могил: власти Львова снесли Холм Славы - ФОТОНа Украине декоммунизировали билеты на поездаЮНЕСКО просят защитить памятник Пушкину в Одессе

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика, декоммунизация, украина