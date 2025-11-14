Рейтинг@Mail.ru
Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и Ломоносова - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и Ломоносова
Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и Ломоносова - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и Ломоносова
Киевский режим "отменил" императорскую семью Романовых и ученого Михаила Ломоносова в рамках продолжения программы декоммунизации. Об этом в четверг на брифинге РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим "отменил" императорскую семью Романовых и ученого Михаила Ломоносова в рамках продолжения программы декоммунизации. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она напомнила, что борьба с "российским империализмом" на Украине является продолжением программы так называемой декоммунизации, в рамках которой киевский режим уничтожает памятники и переименовывает улицы."Сначала, наверное, надо вслушаться, а потом и вдуматься во весь маразм происходящего. Объектами декоммунизации являются на Украине названия, связанные с царской семьей… Два взаимопротиворечащих и входящих в абсолютное столкновение процесса происходят: декоммунизация с одной стороны и борьба с домом Романовых. В это просто даже невозможно поверить, но они это делают. Любое упоминание дома Романовых и Ломоносова в публичном пространстве на Украине отныне запрещено", – констатировала официальный представитель МИД России."Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов – Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма". Теперь украинские власти, соблюдая закон о декомунизации, обязаны убрать все объекты, связанные с именем Сусанина.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".
Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и Ломоносова

Киев "отменил" Романовых и Ломоносова в продолжение декоммунизации – Захарова

15:21 14.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим "отменил" императорскую семью Романовых и ученого Михаила Ломоносова в рамках продолжения программы декоммунизации. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Одиозная структура, которая называется "Украинский институт национальной памяти", является реализатором всей этой адской программы. На днях им было принято постановление о признании династии Романовых и выдающегося ученого Михаила Васильевича Ломоносова, кем бы вы думали, прямая цитата: символами российского империализма", – сообщила Захарова.

Она напомнила, что борьба с "российским империализмом" на Украине является продолжением программы так называемой декоммунизации, в рамках которой киевский режим уничтожает памятники и переименовывает улицы.
"Сначала, наверное, надо вслушаться, а потом и вдуматься во весь маразм происходящего. Объектами декоммунизации являются на Украине названия, связанные с царской семьей… Два взаимопротиворечащих и входящих в абсолютное столкновение процесса происходят: декоммунизация с одной стороны и борьба с домом Романовых. В это просто даже невозможно поверить, но они это делают. Любое упоминание дома Романовых и Ломоносова в публичном пространстве на Украине отныне запрещено", – констатировала официальный представитель МИД России.
"Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов – Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма". Теперь украинские власти, соблюдая закон о декомунизации, обязаны убрать все объекты, связанные с именем Сусанина.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".
