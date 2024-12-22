Рейтинг@Mail.ru
На Украине декоммунизировали билеты на поезда - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241222/na-ukraine-dekommunizirovali-bilety-na-poezda-1142828172.html
На Украине декоммунизировали билеты на поезда
На Украине декоммунизировали билеты на поезда - РИА Новости Крым, 22.12.2024
На Украине декоммунизировали билеты на поезда
На Украине вместо дублирования информации на русском языке на железнодорожных билетах теперь используется английский. Об этом заявил заместитель министра... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T09:03
2024-12-22T09:03
украина
русский язык
в мире
новости
декоммунизация
английский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/15/1142828061_0:320:1134:958_1920x0_80_0_0_83179f608e7e134a428201bb5a72722a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. На Украине вместо дублирования информации на русском языке на железнодорожных билетах теперь используется английский. Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.Он подчеркнул, что такое решение позволило не только утвердить украинский язык единственным государственным в стране, но и вывело Украину на европейские стандарты обслуживания пассажиров.В октябре уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что одновременное использование нескольких языков без выделения приоритета для украинского порождает "языковую шизофрению". По его мнению, пришло время "наступательной украинизации" во всех сферах общественной жизни.По мнению доктора филологических наук, профессора кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии при КФУ им. В. И. Вернадского Владимира Орехова, Украина упрямо не желает следовать нормальной мировой практике и признавать русский язык на своей территории. И вот это точно можно назвать "языковой шизофренией".Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске на Западной Украине официально введены так называемые "языковые патрули". В их задачи входит отслеживать случаи неправомерного с точки зрения украинского законодательства использования русского языка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевНа Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языкеИзучение под присмотром: в Киеве русский язык сравнили с вирусом
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/15/1142828061_0:214:1134:1065_1920x0_80_0_0_12bc4853bf5db6e7cbf1ad35f2d85d88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, русский язык, в мире, новости, декоммунизация, английский язык
На Украине декоммунизировали билеты на поезда

На Украине русский язык на железнодорожных билетах заменили английским

09:03 22.12.2024
 
© Фото: Telegram-канал замминистра развития общин и территорий Украины Тимура ТкаченкоБилет на поезд на Украине с английским дубляжом
Билет на поезд на Украине с английским дубляжом
© Фото: Telegram-канал замминистра развития общин и территорий Украины Тимура Ткаченко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. На Украине вместо дублирования информации на русском языке на железнодорожных билетах теперь используется английский. Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.
Он подчеркнул, что такое решение позволило не только утвердить украинский язык единственным государственным в стране, но и вывело Украину на европейские стандарты обслуживания пассажиров.
"Отказ от русского дубляжа не только символичный, но и практичный шаг для утверждения украинского языка как единого государственного. Использование английского языка благоприятствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство для иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
В октябре уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что одновременное использование нескольких языков без выделения приоритета для украинского порождает "языковую шизофрению". По его мнению, пришло время "наступательной украинизации" во всех сферах общественной жизни.
По мнению доктора филологических наук, профессора кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии при КФУ им. В. И. Вернадского Владимира Орехова, Украина упрямо не желает следовать нормальной мировой практике и признавать русский язык на своей территории. И вот это точно можно назвать "языковой шизофренией".
Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске на Западной Украине официально введены так называемые "языковые патрули". В их задачи входит отслеживать случаи неправомерного с точки зрения украинского законодательства использования русского языка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке
Изучение под присмотром: в Киеве русский язык сравнили с вирусом
 
УкраинаРусский языкВ миреНовостиДекоммунизацияАнглийский язык
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:30В Татарстане снят режим ЧС
09:18В Севастополе звуки стрельбы – что происходит
09:06Новые российские Су-57 и Су-34 отправились в войска
08:43Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии
08:26Трубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из России
08:15Первая красавица советского кино: к 90-летию актрисы Натальи Фатеевой
07:55Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт
07:39Непогода тормозит работу парома в Севастополе
07:12Железная дорога через Крымский мост в инфографике РИА Новости Крым
06:46В России началась шестидневная рабочая неделя
06:345 лет назад возобновили движение поездов в Крым: как поздравят пассажиров
06:22Ситуация на Украине и поставки газа в Европу: о чем говорили Путин и Фицо
06:02Новогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров
00:01Дожди с мокрым снегом и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 23 декабря
23:50Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом
22:53Атака ВСУ на Брянскую область: погибла женщина
22:47Массовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек
21:55Новая трасса к Крымскому мосту и ликвидация ЧП в Керчи: главное за день
21:25В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера
Лента новостейМолния