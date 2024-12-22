https://crimea.ria.ru/20241222/na-ukraine-dekommunizirovali-bilety-na-poezda-1142828172.html

На Украине декоммунизировали билеты на поезда

На Украине декоммунизировали билеты на поезда - РИА Новости Крым, 22.12.2024

На Украине декоммунизировали билеты на поезда

На Украине вместо дублирования информации на русском языке на железнодорожных билетах теперь используется английский. Об этом заявил заместитель министра... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T09:03

2024-12-22T09:03

2024-12-22T09:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. На Украине вместо дублирования информации на русском языке на железнодорожных билетах теперь используется английский. Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.Он подчеркнул, что такое решение позволило не только утвердить украинский язык единственным государственным в стране, но и вывело Украину на европейские стандарты обслуживания пассажиров.В октябре уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что одновременное использование нескольких языков без выделения приоритета для украинского порождает "языковую шизофрению". По его мнению, пришло время "наступательной украинизации" во всех сферах общественной жизни.По мнению доктора филологических наук, профессора кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии при КФУ им. В. И. Вернадского Владимира Орехова, Украина упрямо не желает следовать нормальной мировой практике и признавать русский язык на своей территории. И вот это точно можно назвать "языковой шизофренией".Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске на Западной Украине официально введены так называемые "языковые патрули". В их задачи входит отслеживать случаи неправомерного с точки зрения украинского законодательства использования русского языка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевНа Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языкеИзучение под присмотром: в Киеве русский язык сравнили с вирусом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, русский язык, в мире, новости, декоммунизация, английский язык