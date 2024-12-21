Атака дронов на Казань и мазут у берегов Керчи: главное за день
Атака ВСУ на жилые дома в Казани и мазут в море у берегов Керчи: главное за день
© МЧС РоссииВ Керчи спасатели убирают мазут с побережья
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками Казань и Крым. К берегам Керчи выбросило мазут после крушения танкеров "Волгонефть". Абхазия запросила у России гуманитарные поставки электроэнергии. В Москве и Санкт-Петербурге произошли взрывы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака БПЛА на Казань
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". Позже стало известно, что из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани. Всего, по данным местных властей, зафиксировано восемь прилетов. Из них один – на промышленное предприятие, один – над рекой, шесть – на жилой массив. Погибших и пострадавших нет. В регионе введен режим ЧС. Из-за ЧП в Казани в Ижевском аэропорту вводили план "Ковер". Также ограничения были введены на работу аэропорта Казань.
Мазут у берегов Керчи
На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в субботу произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров "Волгонефть". Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В городе введен ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня специалисты собрали более 700 килограммов нефтепродуктов.
21 декабря, 14:55В Керчи на пляже обнаружили мазут
Атака беспилотников на Крым
В субботу украинские беспилотники дважды попытались атаковать Крымский полуостров. В ночь на субботу над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских БПЛА. Вечером в субботу над территорией Крыма сбили еще три БПЛА.
Взрывы в Москве и Питере
В субботу по России прокатилась волна поджогов и взрывов пиротехники в многолюдных местах. В Москве и Подмосковье были задержаны мужчина и женщина, которые взорвали пиротехнику в торговых центрах. В торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции, но был задержан. В Москве исполнительницей взрыва оказалась женщина, которая действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении банка.
21 декабря, 20:36Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги
Запрос Абхазии на свет из России
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в субботу обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. Он выразил надежду, что обращение будет поддержано как можно скорее.
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