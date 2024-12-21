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Атака дронов на Казань и мазут у берегов Керчи: главное за день - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Атака дронов на Казань и мазут у берегов Керчи: главное за день
Атака дронов на Казань и мазут у берегов Керчи: главное за день - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Атака дронов на Казань и мазут у берегов Керчи: главное за день
ВСУ атаковали беспилотниками Казань и Крым. К берегам Керчи выбросило мазут после крушения танкеров "Волгонефть". Абхазия запросила у России гуманитарные... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T22:06
2024-12-21T22:06
крым
керчь
разлив мазута
казань
москва
санкт-петербург
происшествия
абхазия
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками Казань и Крым. К берегам Керчи выбросило мазут после крушения танкеров "Волгонефть". Абхазия запросила у России гуманитарные поставки электроэнергии. В Москве и Санкт-Петербурге произошли взрывы. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака БПЛА на КазаньВ субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". Позже стало известно, что из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани. Всего, по данным местных властей, зафиксировано восемь прилетов. Из них один – на промышленное предприятие, один – над рекой, шесть – на жилой массив. Погибших и пострадавших нет. В регионе введен режим ЧС. Из-за ЧП в Казани в Ижевском аэропорту вводили план "Ковер". Также ограничения были введены на работу аэропорта Казань.Мазут у берегов КерчиНа Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в субботу произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров "Волгонефть". Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В городе введен ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня специалисты собрали более 700 килограммов нефтепродуктов. Атака беспилотников на КрымВ субботу украинские беспилотники дважды попытались атаковать Крымский полуостров. В ночь на субботу над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских БПЛА. Вечером в субботу над территорией Крыма сбили еще три БПЛА.Взрывы в Москве и ПитереВ субботу по России прокатилась волна поджогов и взрывов пиротехники в многолюдных местах. В Москве и Подмосковье были задержаны мужчина и женщина, которые взорвали пиротехнику в торговых центрах. В торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции, но был задержан. В Москве исполнительницей взрыва оказалась женщина, которая действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении банка. Запрос Абхазии на свет из РоссииИсполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в субботу обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. Он выразил надежду, что обращение будет поддержано как можно скорее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241221/novosti-kazani-segodnya-pyat-iz-vosmi-bpla-pritselno-bili-po-zhilym-domam-1142824829.html
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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96
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Атака дронов на Казань и мазут у берегов Керчи: главное за день

Атака ВСУ на жилые дома в Казани и мазут в море у берегов Керчи: главное за день

22:06 21.12.2024
 
© МЧС РоссииВ Керчи спасатели убирают мазут с побережья
В Керчи спасатели убирают мазут с побережья
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками Казань и Крым. К берегам Керчи выбросило мазут после крушения танкеров "Волгонефть". Абхазия запросила у России гуманитарные поставки электроэнергии. В Москве и Санкт-Петербурге произошли взрывы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака БПЛА на Казань

В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". Позже стало известно, что из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани. Всего, по данным местных властей, зафиксировано восемь прилетов. Из них один – на промышленное предприятие, один – над рекой, шесть – на жилой массив. Погибших и пострадавших нет. В регионе введен режим ЧС. Из-за ЧП в Казани в Ижевском аэропорту вводили план "Ковер". Также ограничения были введены на работу аэропорта Казань.
Последствия атаки БПЛА в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
21 декабря, 19:50
Новости Казани сегодня: пять из восьми БПЛА прицельно били по жилым домам

Мазут у берегов Керчи

На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в субботу произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров "Волгонефть". Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В городе введен ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня специалисты собрали более 700 килограммов нефтепродуктов.
В Керчи на пляже обнаружили мазут
21 декабря, 14:55
В Керчи на пляже обнаружили мазут

Атака беспилотников на Крым

В субботу украинские беспилотники дважды попытались атаковать Крымский полуостров. В ночь на субботу над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских БПЛА. Вечером в субботу над территорией Крыма сбили еще три БПЛА.

Взрывы в Москве и Питере

В субботу по России прокатилась волна поджогов и взрывов пиротехники в многолюдных местах. В Москве и Подмосковье были задержаны мужчина и женщина, которые взорвали пиротехнику в торговых центрах. В торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции, но был задержан. В Москве исполнительницей взрыва оказалась женщина, которая действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении банка.
В Санкт-Петербурге в отделении банка прогремел взрыв
21 декабря, 20:36
Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги

Запрос Абхазии на свет из России

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в субботу обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. Он выразил надежду, что обращение будет поддержано как можно скорее.
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы. Архивное фото
21 декабря, 14:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Остановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из России
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