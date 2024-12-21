https://crimea.ria.ru/20241221/ataka-dronov-na-kazan-i-mazut-u-beregov-kerchi-glavnoe-za-den-1142827024.html

Атака дронов на Казань и мазут у берегов Керчи: главное за день

Атака дронов на Казань и мазут у берегов Керчи: главное за день - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Атака дронов на Казань и мазут у берегов Керчи: главное за день

ВСУ атаковали беспилотниками Казань и Крым. К берегам Керчи выбросило мазут после крушения танкеров "Волгонефть". Абхазия запросила у России гуманитарные... РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T22:06

2024-12-21T22:06

2024-12-21T22:06

крым

керчь

разлив мазута

казань

москва

санкт-петербург

происшествия

абхазия

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/15/1142823775_0:8:1207:687_1920x0_80_0_0_b49271ca448cc027711bc32eb0edb2e9.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками Казань и Крым. К берегам Керчи выбросило мазут после крушения танкеров "Волгонефть". Абхазия запросила у России гуманитарные поставки электроэнергии. В Москве и Санкт-Петербурге произошли взрывы. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака БПЛА на КазаньВ субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". Позже стало известно, что из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани. Всего, по данным местных властей, зафиксировано восемь прилетов. Из них один – на промышленное предприятие, один – над рекой, шесть – на жилой массив. Погибших и пострадавших нет. В регионе введен режим ЧС. Из-за ЧП в Казани в Ижевском аэропорту вводили план "Ковер". Также ограничения были введены на работу аэропорта Казань.Мазут у берегов КерчиНа Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в субботу произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров "Волгонефть". Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В городе введен ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня специалисты собрали более 700 килограммов нефтепродуктов. Атака беспилотников на КрымВ субботу украинские беспилотники дважды попытались атаковать Крымский полуостров. В ночь на субботу над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских БПЛА. Вечером в субботу над территорией Крыма сбили еще три БПЛА.Взрывы в Москве и ПитереВ субботу по России прокатилась волна поджогов и взрывов пиротехники в многолюдных местах. В Москве и Подмосковье были задержаны мужчина и женщина, которые взорвали пиротехнику в торговых центрах. В торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции, но был задержан. В Москве исполнительницей взрыва оказалась женщина, которая действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении банка. Запрос Абхазии на свет из РоссииИсполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в субботу обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. Он выразил надежду, что обращение будет поддержано как можно скорее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241221/novosti-kazani-segodnya-pyat-iz-vosmi-bpla-pritselno-bili-po-zhilym-domam-1142824829.html

https://crimea.ria.ru/20241221/v-kerchi-na-plyazhe-obnaruzhili-mazut-1142818502.html

https://crimea.ria.ru/20241221/ugrozhayut-raspravoy-kak-moshenniki-zastavlyayut-sovershat-podzhogi-1142825701.html

https://crimea.ria.ru/20241221/ostanovka-tranzita-cherez-ukrainu-chto-zhdet-evropu-bez-gaza-iz-rossii-1142817108.html

крым

керчь

казань

москва

санкт-петербург

абхазия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, разлив мазута, казань, москва, санкт-петербург, происшествия, абхазия, новости, новости крыма, главное за день