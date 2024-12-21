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Как правильно пить в Новый год – советы нарколога - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Как правильно пить в Новый год – советы нарколога
Как правильно пить в Новый год – советы нарколога - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Как правильно пить в Новый год – советы нарколога
На праздничный новогодний стол лучше не выставлять весь ассортимент приобретенного алкоголя, а ограничиться одной бутылкой. Такой совет дает главный внештатный... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T21:51
2024-12-21T21:51
совет эксперта
общество
новый год 2025
новый год в крыму
алкоголь
здоровье
еда
марина шоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. На праздничный новогодний стол лучше не выставлять весь ассортимент приобретенного алкоголя, а ограничиться одной бутылкой. Такой совет дает главный внештатный специалист психиатр-нарколог минздрава Крыма Марина Шоренко.По словам специалиста, чисто психологически человек готов съесть и выпить все, что он наблюдает на праздничном столе. Сохраняя трезвость мысли, проще контролировать свои порывы.Не следует запивать спиртное газированными напитками, поскольку всасываемость алкоголя в таком случае резко увеличивается, а также важно не забывать есть и двигаться, это поможет сохранять адекватное состояние."Нужно не забывать о том, что на состояние опьянения влияет не только доза выпитого спиртного, но и функциональное состояние организма. Так, уставшие, не выспавшиеся, голодные люди пьянеют быстрее", - пояснила специалист.Нарколог призвала людей, употребляющих алкоголь в праздники, держать себя в руках, дать себе соответствующую установку еще перед началом застолья. Ранее завотделением профилактики здорового образа жизни феодосийского медицинского центра Станислав Левенцов в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в период затяжных новогодних каникул проблема похмельного синдрома становится актуальной для многих взрослых. Он отмечал, что существует пять правил, доступных в домашних условиях, которые позволят относительно быстро прийти в норму после праздничного застолья. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не "лопнуть" в Новый год – 7 лайфхаков от диетолога"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздникиТрадиционный салат: во сколько обойдутся продукты на оливье в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
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совет эксперта, общество, новый год 2025, новый год в крыму, алкоголь, здоровье, еда, марина шоренко, минздрав крыма
Как правильно пить в Новый год – советы нарколога

На новогоднем столе должна стоять одна бутылка алкоголя – нарколог

21:51 21.12.2024
 
© Fotolia/ BlueOrange StudioНовогодний стол. Архивное фото
Новогодний стол. Архивное фото
© Fotolia/ BlueOrange Studio
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. На праздничный новогодний стол лучше не выставлять весь ассортимент приобретенного алкоголя, а ограничиться одной бутылкой. Такой совет дает главный внештатный специалист психиатр-нарколог минздрава Крыма Марина Шоренко.
"Если уж решили принимать алкогольные напитки, то не ставьте сразу весь спектр того, что вы планируете выпить, на стол. Так, если традиционно в новогоднюю ночь употребляется шампанское, то пусть это будет одна бутылка. Если возникнет большая необходимость, то всегда можно поставить на стол еще, когда она опустеет", - сказала Шоренко в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам специалиста, чисто психологически человек готов съесть и выпить все, что он наблюдает на праздничном столе. Сохраняя трезвость мысли, проще контролировать свои порывы.
Не следует запивать спиртное газированными напитками, поскольку всасываемость алкоголя в таком случае резко увеличивается, а также важно не забывать есть и двигаться, это поможет сохранять адекватное состояние.
"Нужно не забывать о том, что на состояние опьянения влияет не только доза выпитого спиртного, но и функциональное состояние организма. Так, уставшие, не выспавшиеся, голодные люди пьянеют быстрее", - пояснила специалист.
Нарколог призвала людей, употребляющих алкоголь в праздники, держать себя в руках, дать себе соответствующую установку еще перед началом застолья.
Ранее завотделением профилактики здорового образа жизни феодосийского медицинского центра Станислав Левенцов в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в период затяжных новогодних каникул проблема похмельного синдрома становится актуальной для многих взрослых. Он отмечал, что существует пять правил, доступных в домашних условиях, которые позволят относительно быстро прийти в норму после праздничного застолья.
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