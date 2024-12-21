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Традиционный салат: во сколько обойдутся продукты на оливье в Крыму
Традиционный салат: во сколько обойдутся продукты на оливье в Крыму - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Традиционный салат: во сколько обойдутся продукты на оливье в Крыму
Ежегодно Росстат представляет информацию о динамике цен на продукты, необходимых для приготовления новогодних блюд, в частности для салата оливье. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T18:03
2024-12-21T18:03
2024-12-21T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Ежегодно Росстат представляет информацию о динамике цен на продукты, необходимых для приготовления новогодних блюд, в частности для салата оливье.Крымстат назвал средние цены на эти ингредиенты в республике. Уточняется, что они рассчитываются на конец ноября каждого года."Величина "Индекса оливье" зависит от цен на используемые для салата продукты и базируется на средних ценах, которые рассчитывает Росстат на конец ноября соответствующего года", - объяснили в ведомстве.В ноябре 2023 года стоимость набора продуктов на салат "Оливье" в Крыму составляла 505,5 рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год 2025, росстат, цены в крыму, продукты, инфографика
Традиционный салат: во сколько обойдутся продукты на оливье в Крыму
В Крыму рассчитали "индекс оливье" к Новому году
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Ежегодно Росстат представляет информацию о динамике цен на продукты, необходимых для приготовления новогодних блюд, в частности для салата оливье.
Крымстат назвал средние цены на эти ингредиенты в республике. Уточняется, что они рассчитываются на конец ноября каждого года.
"Величина "Индекса оливье" зависит от цен на используемые для салата продукты и базируется на средних ценах, которые рассчитывает Росстат на конец ноября соответствующего года", - объяснили в ведомстве.
В ноябре 2023 года стоимость набора продуктов на салат "Оливье" в Крыму составляла 505,5 рублей
.
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