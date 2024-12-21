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В Рыльске нашли боевую часть ракеты HIMARS

В Рыльске нашли боевую часть ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 21.12.2024

В Рыльске нашли боевую часть ракеты HIMARS

Пиротехники при работах после ракетной атаки ВСУ на Рыльск обнаружили боевую часть американской ракеты HIMARS. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 21.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Пиротехники при работах после ракетной атаки ВСУ на Рыльск обнаружили боевую часть американской ракеты HIMARS. Об этом сообщили в МЧС России.В пятницу Рыльск подвергся массированной ракетной атаке со стороны ВСУ. Погибли пять человек, пострадали 12, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Из-за атаки повреждены дом культуры, учебный корпус областного колледжа имени Гранина, учебный корпус школы №1, два корпуса Рыльского авиационного колледжа филиала Московского транспортного университета, учебный жилой корпус (в одном из них был пожар, он локализован), здание ЗАГСа, ФОК и два нежилых здания, офисные помещения, гостиничный комплекс, несколько многоэтажных жилых домов. Сгорело 15 автомобилей. Повреждена центральная теплотрасса, из-за чего 88 домов осталось без тепла. Все пожары в городе потушили в субботу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Рыльск – что происходит в городе сейчасДетей среди погибших нет: стало известно число жертв и раненых в РыльскеАтака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рыльск, курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, himars, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, безопасность, новости