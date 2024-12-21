https://crimea.ria.ru/20241221/ataka-vsu-na-rylsk--chto-proiskhodit-v-gorode-seychas-1142813499.html

Атака ВСУ на Рыльск – что происходит в городе сейчас

Атака ВСУ на Рыльск – что происходит в городе сейчас - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Атака ВСУ на Рыльск – что происходит в городе сейчас

Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки ВСУ на Рыльск. Как сообщает пресс-служба МЧС России, к этому времени все очаги пожаров потушены. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T10:33

2024-12-21T10:33

2024-12-21T11:02

рыльск

новости

курская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки ВСУ на Рыльск. Как сообщает пресс-служба МЧС России, к этому времени все очаги пожаров потушены.Город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30 в пятницу. Целью были выбраны социальные объекты. При атаке погибли пять человек, пострадали 12, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Из-за атаки пострадали дом культуры, учебный корпус областного колледжа имени Гранина, учебный корпус школы №1, два корпуса Рыльского авиационного колледжа филиала Московского транспортного университета, учебный жилой корпус (в одном из них был пожар, он локализован), здание ЗАГСа, ФОК и 2 нежилых здания (шиномонтаж и пункты выдачи заказов с маркетплейсов), также офисные помещения, гостиничный комплекс, несколько многоэтажных жилых домов, сообщил врио губернатора региона. Предварительно, сгорело 15 автомобилей. Повреждена центральная теплотрасса, из-за чего 88 домов осталось без тепла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилые дома в трех районах Казани горят после атаки беспилотниковКиевские боевики атаковали Татарстан БПЛА самолетного типаНад Черным морем сбиты 14 беспилотников ВСУ

рыльск

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рыльск, новости, курская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, обстрелы всу