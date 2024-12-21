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Атака ВСУ на Рыльск – что происходит в городе сейчас - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Атака ВСУ на Рыльск – что происходит в городе сейчас
Атака ВСУ на Рыльск – что происходит в городе сейчас - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Атака ВСУ на Рыльск – что происходит в городе сейчас
Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки ВСУ на Рыльск. Как сообщает пресс-служба МЧС России, к этому времени все очаги пожаров потушены. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T10:33
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рыльск
новости
курская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки ВСУ на Рыльск. Как сообщает пресс-служба МЧС России, к этому времени все очаги пожаров потушены.Город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30 в пятницу. Целью были выбраны социальные объекты. При атаке погибли пять человек, пострадали 12, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Из-за атаки пострадали дом культуры, учебный корпус областного колледжа имени Гранина, учебный корпус школы №1, два корпуса Рыльского авиационного колледжа филиала Московского транспортного университета, учебный жилой корпус (в одном из них был пожар, он локализован), здание ЗАГСа, ФОК и 2 нежилых здания (шиномонтаж и пункты выдачи заказов с маркетплейсов), также офисные помещения, гостиничный комплекс, несколько многоэтажных жилых домов, сообщил врио губернатора региона. Предварительно, сгорело 15 автомобилей. Повреждена центральная теплотрасса, из-за чего 88 домов осталось без тепла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилые дома в трех районах Казани горят после атаки беспилотниковКиевские боевики атаковали Татарстан БПЛА самолетного типаНад Черным морем сбиты 14 беспилотников ВСУ
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4.7
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рыльск, новости, курская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, обстрелы всу
Атака ВСУ на Рыльск – что происходит в городе сейчас

Все очаги пожаров в Рыльске потушены – МЧС

10:33 21.12.2024 (обновлено: 11:02 21.12.2024)
 
© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области
© Фото : соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки ВСУ на Рыльск. Как сообщает пресс-служба МЧС России, к этому времени все очаги пожаров потушены.
Город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30 в пятницу. Целью были выбраны социальные объекты. При атаке погибли пять человек, пострадали 12, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия удара ВСУ в Курской области. Все очаги пожаров в Рыльске потушены, идет проливка конструкций", – сказано в сообщении ведомства.

Из-за атаки пострадали дом культуры, учебный корпус областного колледжа имени Гранина, учебный корпус школы №1, два корпуса Рыльского авиационного колледжа филиала Московского транспортного университета, учебный жилой корпус (в одном из них был пожар, он локализован), здание ЗАГСа, ФОК и 2 нежилых здания (шиномонтаж и пункты выдачи заказов с маркетплейсов), также офисные помещения, гостиничный комплекс, несколько многоэтажных жилых домов, сообщил врио губернатора региона. Предварительно, сгорело 15 автомобилей. Повреждена центральная теплотрасса, из-за чего 88 домов осталось без тепла.
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РыльскНовостиКурская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПожарПроисшествияОбстрелы ВСУ
 
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