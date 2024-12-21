https://crimea.ria.ru/20241221/ogranicheniya-v-aeroportakh-kazani-i-saratova-snyali-1142816421.html

Ограничения в аэропортах Казани и Саратова сняли

Ограничения в аэропортах Казани и Саратова сняли - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Ограничения в аэропортах Казани и Саратова сняли

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Саратова сняли. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 21.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Саратова сняли. Об этом сообщили в Росавиации.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.В период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены пять рейсов, следовавших в Казань, и один самолет, совершавший рейс в Саратов.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, отметили в Росавиации.Ранее стало известно, что из-за ЧП в Казани в Ижевском аэропорту введен план "Ковер". Также ограничения ввели на работу аэропорта Казань.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФНад Черным морем сбили украинские беспилотникиДетей среди погибших нет: стало известно число жертв и раненых в Рыльске

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, саратов, новости, аэропорт, самолет