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Ограничения в аэропортах Казани и Саратова сняли - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Ограничения в аэропортах Казани и Саратова сняли
Ограничения в аэропортах Казани и Саратова сняли - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Ограничения в аэропортах Казани и Саратова сняли
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Саратова сняли. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T12:48
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казань
саратов
новости
аэропорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Саратова сняли. Об этом сообщили в Росавиации.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.В период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены пять рейсов, следовавших в Казань, и один самолет, совершавший рейс в Саратов.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, отметили в Росавиации.Ранее стало известно, что из-за ЧП в Казани в Ижевском аэропорту введен план "Ковер". Также ограничения ввели на работу аэропорта Казань.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФНад Черным морем сбили украинские беспилотникиДетей среди погибших нет: стало известно число жертв и раненых в Рыльске
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РИА Новости Крым
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96
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казань, саратов, новости, аэропорт, самолет
Ограничения в аэропортах Казани и Саратова сняли

В аэропортах Казани и Саратова сняли ограничения

12:48 21.12.2024 (обновлено: 13:20 21.12.2024)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Саратова сняли. Об этом сообщили в Росавиации.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.
В период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены пять рейсов, следовавших в Казань, и один самолет, совершавший рейс в Саратов.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, отметили в Росавиации.
Ранее стало известно, что из-за ЧП в Казани в Ижевском аэропорту введен план "Ковер". Также ограничения ввели на работу аэропорта Казань.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.
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КазаньСаратовНовостиАэропортСамолет
 
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