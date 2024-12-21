Выброс мазута в Керчи – подробности от властей
В Керчи для очистки берега от мазута задействованы 2 корабля и 12 единиц наземной техники
15:31 21.12.2024 (обновлено: 15:44 21.12.2024)
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи на пляже обнаружили мазут
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Керчи для очистки берега от мазута задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчь. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в субботу произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров.
"Для сбора пятна мазута в акватории морской спасательной службой направлены СКБ (системы контроля бункеровки) "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В очистке берега и акватории задействованы 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники", – сообщил Крючков.
Принимаются все возможные по очистке побережья и акватории, подчеркнул он.
Глава администрации Керчи Олег Каторгин призвал жителей сообщать об обнаруженных пятнах в прибрежной зоне по телефонам ЕДДС: +7(36561)6-00-50, +7(36561)6-10-90, +7(978)909-11-35.
Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.
Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.
Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры "Волгонефть", и обработали сорбентом более 5 тысяч "квадратов" акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.
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