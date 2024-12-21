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Выброс мазута в Керчи – подробности от властей - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Выброс мазута в Керчи – подробности от властей
Выброс мазута в Керчи – подробности от властей - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Выброс мазута в Керчи – подробности от властей
В Керчи для очистки берега от мазута задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T15:31
2024-12-21T15:44
керчь
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керченский пролив
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Керчи для очистки берега от мазута задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчь. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в субботу произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров.Принимаются все возможные по очистке побережья и акватории, подчеркнул он.Глава администрации Керчи Олег Каторгин призвал жителей сообщать об обнаруженных пятнах в прибрежной зоне по телефонам ЕДДС: +7(36561)6-00-50, +7(36561)6-10-90, +7(978)909-11-35.Крушение танкеров в Керченском проливе15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры "Волгонефть", и обработали сорбентом более 5 тысяч "квадратов" акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Географ оценил риски попадания мазута на Южный берег КрымаОсевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету – ученыйМазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма
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керчь, новости крыма, крым, керченский пролив, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, происшествия
Выброс мазута в Керчи – подробности от властей

В Керчи для очистки берега от мазута задействованы 2 корабля и 12 единиц наземной техники

15:31 21.12.2024 (обновлено: 15:44 21.12.2024)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи на пляже обнаружили мазут
В Керчи на пляже обнаружили мазут
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Керчи для очистки берега от мазута задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчь. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в субботу произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров.

"Для сбора пятна мазута в акватории морской спасательной службой направлены СКБ (системы контроля бункеровки) "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В очистке берега и акватории задействованы 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники", – сообщил Крючков.

Принимаются все возможные по очистке побережья и акватории, подчеркнул он.
Глава администрации Керчи Олег Каторгин призвал жителей сообщать об обнаруженных пятнах в прибрежной зоне по телефонам ЕДДС: +7(36561)6-00-50, +7(36561)6-10-90, +7(978)909-11-35.

Крушение танкеров в Керченском проливе

15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.
Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.
Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры "Волгонефть", и обработали сорбентом более 5 тысяч "квадратов" акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.
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КерчьНовости КрымаКрымКерченский проливТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном мореПроисшествия
 
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