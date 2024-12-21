Рейтинг@Mail.ru
Взрывы пиротехники в торговых центрах Москвы и Подмосковья – что известно - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241221/vzryvy-pirotekhniki-v-torgovykh-tsentrakh-moskvy-i-podmoskovya--chto-izvestno-1142821791.html
Взрывы пиротехники в торговых центрах Москвы и Подмосковья – что известно
Взрывы пиротехники в торговых центрах Москвы и Подмосковья – что известно - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Взрывы пиротехники в торговых центрах Москвы и Подмосковья – что известно
Взрывы пиротехнических изделий произошли в субботу в торговых центрах в Москве и подмосковном Королеве. Как сообщают правоохранители, пострадавших в результате... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T17:26
2024-12-21T17:26
москва
подмосковье
московская область
пиротехника
происшествия
взрыв
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111474/40/1114744097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b7ac225d7b1bbca6a3b7919080fbea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Взрывы пиротехнических изделий произошли в субботу в торговых центрах в Москве и подмосковном Королеве. Как сообщают правоохранители, пострадавших в результате инцидентов нет.По данным главка МВД по Московской области, в торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции.Второй аналогичный случай произошел в субботу в торговом центре на востоке Москвы, где женщина, также использовала пиротехническое изделие.В обоих случаях пострадавших нет. Полицейские проводят разбирательства и выясняют все обстоятельства происшествий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистовФейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцевСтали оружием: психолог пояснил причины поджогов военкоматов по стране
москва
подмосковье
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111474/40/1114744097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3962881e5ef5f7984199f676e71045cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, подмосковье, московская область, пиротехника, происшествия, взрыв, новости
Взрывы пиротехники в торговых центрах Москвы и Подмосковья – что известно

В Москве и Подмосковье задержаны два поджигателя пиротехники в торговых центрах

17:26 21.12.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции на улице Москвы
Автомобили полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Взрывы пиротехнических изделий произошли в субботу в торговых центрах в Москве и подмосковном Королеве. Как сообщают правоохранители, пострадавших в результате инцидентов нет.
По данным главка МВД по Московской области, в торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции.
"По предварительной информации, гражданин поджег пиротехническое изделие в помещении, после чего скрылся. В дальнейшем пришел в Костинский отдел полиции УМВД России по городскому округу Королев, где также попытался поджечь пиротехнику, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции", - сказано в сообщении полиции.
Второй аналогичный случай произошел в субботу в торговом центре на востоке Москвы, где женщина, также использовала пиротехническое изделие.
"Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела денежные средства в размере 120 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе московского главка МВД России.
В обоих случаях пострадавших нет. Полицейские проводят разбирательства и выясняют все обстоятельства происшествий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистов
Фейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев
Стали оружием: психолог пояснил причины поджогов военкоматов по стране
 
МоскваПодмосковьеМосковская областьПиротехникаПроисшествияВзрывНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:30В Татарстане снят режим ЧС
09:18В Севастополе звуки стрельбы – что происходит
09:06Новые российские Су-57 и Су-34 отправились в войска
08:43Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии
08:26Трубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из России
08:15Первая красавица советского кино: к 90-летию актрисы Натальи Фатеевой
07:55Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт
07:39Непогода тормозит работу парома в Севастополе
07:12Железная дорога через Крымский мост в инфографике РИА Новости Крым
06:46В России началась шестидневная рабочая неделя
06:345 лет назад возобновили движение поездов в Крым: как поздравят пассажиров
06:22Ситуация на Украине и поставки газа в Европу: о чем говорили Путин и Фицо
06:02Новогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров
00:01Дожди с мокрым снегом и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 23 декабря
23:50Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом
22:53Атака ВСУ на Брянскую область: погибла женщина
22:47Массовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек
21:55Новая трасса к Крымскому мосту и ликвидация ЧП в Керчи: главное за день
21:25В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера
Лента новостейМолния