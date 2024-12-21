https://crimea.ria.ru/20241221/vzryvy-pirotekhniki-v-torgovykh-tsentrakh-moskvy-i-podmoskovya--chto-izvestno-1142821791.html
Взрывы пиротехники в торговых центрах Москвы и Подмосковья – что известно
Взрывы пиротехники в торговых центрах Москвы и Подмосковья – что известно - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Взрывы пиротехники в торговых центрах Москвы и Подмосковья – что известно
Взрывы пиротехнических изделий произошли в субботу в торговых центрах в Москве и подмосковном Королеве. Как сообщают правоохранители, пострадавших в результате... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T17:26
2024-12-21T17:26
2024-12-21T17:26
москва
подмосковье
московская область
пиротехника
происшествия
взрыв
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111474/40/1114744097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b7ac225d7b1bbca6a3b7919080fbea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Взрывы пиротехнических изделий произошли в субботу в торговых центрах в Москве и подмосковном Королеве. Как сообщают правоохранители, пострадавших в результате инцидентов нет.По данным главка МВД по Московской области, в торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции.Второй аналогичный случай произошел в субботу в торговом центре на востоке Москвы, где женщина, также использовала пиротехническое изделие.В обоих случаях пострадавших нет. Полицейские проводят разбирательства и выясняют все обстоятельства происшествий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистовФейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцевСтали оружием: психолог пояснил причины поджогов военкоматов по стране
москва
подмосковье
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111474/40/1114744097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3962881e5ef5f7984199f676e71045cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, подмосковье, московская область, пиротехника, происшествия, взрыв, новости
Взрывы пиротехники в торговых центрах Москвы и Подмосковья – что известно
В Москве и Подмосковье задержаны два поджигателя пиротехники в торговых центрах
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Взрывы пиротехнических изделий произошли в субботу в торговых центрах в Москве и подмосковном Королеве. Как сообщают правоохранители, пострадавших в результате инцидентов нет.
По данным главка МВД по Московской области, в торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции.
"По предварительной информации, гражданин поджег пиротехническое изделие в помещении, после чего скрылся. В дальнейшем пришел в Костинский отдел полиции УМВД России по городскому округу Королев, где также попытался поджечь пиротехнику, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции", - сказано в сообщении полиции.
Второй аналогичный случай произошел в субботу в торговом центре на востоке Москвы, где женщина, также использовала пиротехническое изделие.
"Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела денежные средства в размере 120 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе московского главка МВД России.
В обоих случаях пострадавших нет. Полицейские проводят разбирательства и выясняют все обстоятельства происшествий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: