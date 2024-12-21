https://crimea.ria.ru/20241221/vzryvy-pirotekhniki-v-torgovykh-tsentrakh-moskvy-i-podmoskovya--chto-izvestno-1142821791.html

Взрывы пиротехники в торговых центрах Москвы и Подмосковья – что известно

Взрывы пиротехники в торговых центрах Москвы и Подмосковья – что известно - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Взрывы пиротехники в торговых центрах Москвы и Подмосковья – что известно

Взрывы пиротехнических изделий произошли в субботу в торговых центрах в Москве и подмосковном Королеве. Как сообщают правоохранители, пострадавших в результате... РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T17:26

2024-12-21T17:26

2024-12-21T17:26

москва

подмосковье

московская область

пиротехника

происшествия

взрыв

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Взрывы пиротехнических изделий произошли в субботу в торговых центрах в Москве и подмосковном Королеве. Как сообщают правоохранители, пострадавших в результате инцидентов нет.По данным главка МВД по Московской области, в торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции.Второй аналогичный случай произошел в субботу в торговом центре на востоке Москвы, где женщина, также использовала пиротехническое изделие.В обоих случаях пострадавших нет. Полицейские проводят разбирательства и выясняют все обстоятельства происшествий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистовФейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцевСтали оружием: психолог пояснил причины поджогов военкоматов по стране

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московская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, подмосковье, московская область, пиротехника, происшествия, взрыв, новости