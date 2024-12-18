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Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистов
Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистов - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистов
29-летняя жительница Славянского района Кубани подожгла банкомат по заданию аферистов в попытке "спасти" свои деньги. Как сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T19:23
2024-12-18T19:23
2024-12-18T19:23
происшествия
краснодар
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. 29-летняя жительница Славянского района Кубани подожгла банкомат по заданию аферистов в попытке "спасти" свои деньги. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, теперь ей грозит срок.По данным пресс-службы, женщину "обрабатывали" несколько дней и убедили, что под залог ее авто взят кредит. Ее заставили продать машину, а вырученные 360 тысяч рублей перевести на "безопасный счет". Далее в схему включился "следователь", который сообщил, что преступники совершают транзакцию с ее деньгами в краснодарском банке по улице Красных Партизан.Пострадавших в результате происшествия нет. Подозреваемую задержали, открыта доследственная проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, женщине грозит до 5 лет лишения свободы, уточнили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро крымчан осуждены за телефонные аферы на 4 миллиона рублейНовая схема обмана: мошенники стали представляться газовщикамиМошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей
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происшествия, краснодар, банк, мошенничество, новости, краснодарский край
Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистов
МВД: жительнице Кубани грозит до 5 лет из-за обманувших ее мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. 29-летняя жительница Славянского района Кубани подожгла банкомат по заданию аферистов в попытке "спасти" свои деньги. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, теперь ей грозит срок.
По данным пресс-службы, женщину "обрабатывали" несколько дней и убедили, что под залог ее авто взят кредит. Ее заставили продать машину, а вырученные 360 тысяч рублей перевести на "безопасный счет". Далее в схему включился "следователь", который сообщил, что преступники совершают транзакцию с ее деньгами в краснодарском банке по улице Красных Партизан.
"Чтобы поймать "преступника", телефонный куратор внушил женщине поджечь здание. В итоге, под его руководством, она изготовила зажигательную смесь в стеклянной бутылке и бросила в банкомат, находящийся в холле", - сказано в сообщении.
Пострадавших в результате происшествия нет. Подозреваемую задержали, открыта доследственная проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, женщине грозит до 5 лет лишения свободы, уточнили в полиции.
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