https://crimea.ria.ru/20241218/zhenschina-podozhgla-bankomat-v-krasnodare-po-zadaniyu-aferistov--1142734598.html

Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистов

Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистов - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистов

29-летняя жительница Славянского района Кубани подожгла банкомат по заданию аферистов в попытке "спасти" свои деньги. Как сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T19:23

2024-12-18T19:23

2024-12-18T19:23

происшествия

краснодар

банк

мошенничество

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. 29-летняя жительница Славянского района Кубани подожгла банкомат по заданию аферистов в попытке "спасти" свои деньги. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, теперь ей грозит срок.По данным пресс-службы, женщину "обрабатывали" несколько дней и убедили, что под залог ее авто взят кредит. Ее заставили продать машину, а вырученные 360 тысяч рублей перевести на "безопасный счет". Далее в схему включился "следователь", который сообщил, что преступники совершают транзакцию с ее деньгами в краснодарском банке по улице Красных Партизан.Пострадавших в результате происшествия нет. Подозреваемую задержали, открыта доследственная проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, женщине грозит до 5 лет лишения свободы, уточнили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро крымчан осуждены за телефонные аферы на 4 миллиона рублейНовая схема обмана: мошенники стали представляться газовщикамиМошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей

краснодар

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодар, банк, мошенничество, новости, краснодарский край