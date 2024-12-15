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Новая схема обмана: мошенники стали представляться газовщиками
Новая схема обмана: мошенники стали представляться газовщиками - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Новая схема обмана: мошенники стали представляться газовщиками
Новая схема мошенничества появилась на Кубани - злоумышленники представляются работниками газовой службы и предлагают установить приборы за деньги. Об этом... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T11:44
2024-12-15T11:44
2024-12-15T11:44
газ
мошенничество
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кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Новая схема мошенничества появилась на Кубани - злоумышленники представляются работниками газовой службы и предлагают установить приборы за деньги. Об этом предупреждает пресс-служба полиции Краснодарского края.В ведомстве отметили, что настоящие газовщики не берут с жильцов плату, и если проводят работы, то все расчеты начисляются через ежемесячную квитанцию.В полиции предупредили, что перед приходом коммунальщики должны оповещать жильцов сообщением в подъезде, только в случае аварии они могут прийти без предупреждения.Уточняется, что сотрудник газовой службы должен носить спецодежду и предъявить удостоверение."Однако даже если они есть, не теряйте бдительности: удостоверение можно подделать, а спецодежду — купить", - предупредили в полиции.Для того, чтобы удостовериться в личности сотрудника, советуют незамедлительно звонить в газовую компанию или набрать номер 104.Ранее телефонные мошенники массово рассылали россиянам сообщения в мессенджерах с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты известных исполнителей или на большие праздничные мероприятия, в том числе на "Кремлевскую елку".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублейФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в деньМошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах
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газ, мошенничество, мвд по краснодарскому краю, кубань, новости, общество
Новая схема обмана: мошенники стали представляться газовщиками
На Кубани мошенники стали представляться сотрудниками газовой службы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Новая схема мошенничества появилась на Кубани - злоумышленники представляются работниками газовой службы и предлагают установить приборы за деньги. Об этом предупреждает пресс-служба полиции Краснодарского края.
"Аферисты предлагают установить газоанализаторы или другие приборы за деньги, ссылаясь на законы, которых не существует", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что настоящие газовщики не берут с жильцов плату, и если проводят работы, то все расчеты начисляются через ежемесячную квитанцию.
В полиции предупредили, что перед приходом коммунальщики должны оповещать жильцов сообщением в подъезде, только в случае аварии они могут прийти без предупреждения.
Уточняется, что сотрудник газовой службы должен носить спецодежду и предъявить удостоверение.
"Однако даже если они есть, не теряйте бдительности: удостоверение можно подделать, а спецодежду — купить", - предупредили в полиции.
Для того, чтобы удостовериться в личности сотрудника, советуют незамедлительно звонить в газовую компанию или набрать номер 104.
Ранее телефонные мошенники массово рассылали россиянам сообщения в мессенджерах с приглашениями
к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты известных исполнителей или на большие праздничные мероприятия, в том числе на "Кремлевскую елку".
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