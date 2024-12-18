https://crimea.ria.ru/20241218/rebenok-postradal-pri-stolknovenii-poezdov-v-murmanskoy-oblasti-1142734097.html
Ребенок пострадал при столкновении поездов в Мурманской области
Ребенок пострадал при столкновении поездов в Мурманской области - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Ребенок пострадал при столкновении поездов в Мурманской области
Среди пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области есть как минимум один ребенок. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T19:01
2024-12-18T19:01
2024-12-18T19:01
российские железные дороги (ржд)
поезд
происшествия
мурманская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
мария львова-белова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Среди пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области есть как минимум один ребенок. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск-Санкт-Петербург под Мурманском произошло в среду вечером при прибытии состава на станцию Княжая (Мурманская область). Пострадали 14 человек, трое в тяжелом состоянии, сообщали ранее в МЧС России.Она также подчеркнула, что за ситуацией следит уполномоченный по правам ребенка в регионе Алевтина Андреева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской областиСтали известны предварительные причины схода с рельсов поезда в ОренбургеВ Самарской области сошел с рельсов поезд
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российские железные дороги (ржд), поезд, происшествия, мурманская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мария львова-белова
Ребенок пострадал при столкновении поездов в Мурманской области
При столкновении поездов в Мурманской области пострадал подросток - омбудсмен