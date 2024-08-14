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В Самарской области сошел с рельсов поезд

В Самарской области сошел с рельсов поезд - РИА Новости Крым, 14.08.2024

В Самарской области сошел с рельсов поезд

В Самарской области с рельсов сошел поезд, проводится проверка транспортного происшествия. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T22:16

2024-08-14T22:16

2024-08-14T22:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Самарской области с рельсов сошел поезд, проводится проверка транспортного происшествия. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.По информации надзорного ведомства, вагоны были с грузом: перевозили азотное удобрение. Задержек в движении не было. В настоящее время ведутся восстановительные работы.Обстоятельства транспортного происшествия, соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проверяет Куйбышевская транспортная прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.В конце июля серьезная авария на железной дороге произошла в Волгоградской области. В результате пострадали десятки людей, 11 пассажирских поездов следовали с задержками.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области - что известноГруппа детей из Сочи ехала с конкурса в потерпевшем крушение поездеСтала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости