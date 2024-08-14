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В Самарской области сошел с рельсов поезд
В Самарской области сошел с рельсов поезд - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Самарской области сошел с рельсов поезд
В Самарской области с рельсов сошел поезд, проводится проверка транспортного происшествия. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T22:16
2024-08-14T22:16
2024-08-14T22:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Самарской области с рельсов сошел поезд, проводится проверка транспортного происшествия. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.По информации надзорного ведомства, вагоны были с грузом: перевозили азотное удобрение. Задержек в движении не было. В настоящее время ведутся восстановительные работы.Обстоятельства транспортного происшествия, соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проверяет Куйбышевская транспортная прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.В конце июля серьезная авария на железной дороге произошла в Волгоградской области. В результате пострадали десятки людей, 11 пассажирских поездов следовали с задержками.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области - что известноГруппа детей из Сочи ехала с конкурса в потерпевшем крушение поездеСтала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму
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РИА Новости Крым
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новости
В Самарской области сошел с рельсов поезд
В Самарской области сошел с рельсов грузовой поезд с удобрениями
22:16 14.08.2024 (обновлено: 22:19 14.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Самарской области с рельсов сошел поезд, проводится проверка транспортного происшествия. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным 14 августа 2024 года, в вечернее время, в Самарской области на станции Жигулевское море на пути необщего пользования при отправлении с подгорочного парка грузового поезда произошел сход с рельс пяти вагонов, из которых три вагона опрокинулись на бок", – говорится в сообщении официального Telegram-канала.
По информации надзорного ведомства, вагоны были с грузом: перевозили азотное удобрение. Задержек в движении не было. В настоящее время ведутся восстановительные работы.
Обстоятельства транспортного происшествия, соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проверяет Куйбышевская транспортная прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
В конце июля серьезная авария на железной дороге
произошла в Волгоградской области. В результате пострадали
десятки людей, 11 пассажирских поездов следовали с задержками
.
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