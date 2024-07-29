https://crimea.ria.ru/20240729/nazvano-chislo-gospitalizirovannykh-posle-krusheniya-poezda-pod-volgogradom-1139214637.html

Названо число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом

Названо число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Названо число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом

На данный момент госпитализированы 30 человек, пострадавших в результате крушения пассажирского поезда Казань-Адлер в Волгоградской области, сообщает Росжелдор. РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T21:33

2024-07-29T21:33

2024-07-29T22:11

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

происшествия

казань

адлер

волгоградская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1d/1139200306_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4380546da8f01b067d4b89bc9b87e6c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. На данный момент госпитализированы 30 человек, пострадавших в результате крушения пассажирского поезда Казань-Адлер в Волгоградской области, сообщает Росжелдор.Один пассажир находится в тяжелом состоянии без угрозы для жизни, добавили в ведомстве.В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Ее причиной стало столкновение состава с грузовиком "КамАЗ", который грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.В результате крушения поезда, в котором ехали более 800 человек, жертв нет. В течение дня поступала различная информация о количестве пострадавших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

https://crimea.ria.ru/20240729/10-postradavshikh-v-krushenii-poezda-detey-prokhodyat-obsledovanie---ombusmen-1139213588.html

казань

адлер

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, происшествия, казань, адлер, волгоградская область, новости