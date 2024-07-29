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Названо число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Названо число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом
Названо число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Названо число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом
На данный момент госпитализированы 30 человек, пострадавших в результате крушения пассажирского поезда Казань-Адлер в Волгоградской области, сообщает Росжелдор. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T21:33
2024-07-29T22:11
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
происшествия
казань
адлер
волгоградская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. На данный момент госпитализированы 30 человек, пострадавших в результате крушения пассажирского поезда Казань-Адлер в Волгоградской области, сообщает Росжелдор.Один пассажир находится в тяжелом состоянии без угрозы для жизни, добавили в ведомстве.В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Ее причиной стало столкновение состава с грузовиком "КамАЗ", который грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.В результате крушения поезда, в котором ехали более 800 человек, жертв нет. В течение дня поступала различная информация о количестве пострадавших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
https://crimea.ria.ru/20240729/10-postradavshikh-v-krushenii-poezda-detey-prokhodyat-obsledovanie---ombusmen-1139213588.html
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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, происшествия, казань, адлер, волгоградская область, новости
Названо число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом

30 человек госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом – Росжелдор

21:33 29.07.2024 (обновлено: 22:11 29.07.2024)
 
© РИА НовостиКрушение поезда "Адлер-Казань"
Крушение поезда Адлер-Казань - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. На данный момент госпитализированы 30 человек, пострадавших в результате крушения пассажирского поезда Казань-Адлер в Волгоградской области, сообщает Росжелдор.
"По уточненной информации, 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала", - говорится в сообщении.
Один пассажир находится в тяжелом состоянии без угрозы для жизни, добавили в ведомстве.
"По информации областного оперативного штаба и облздрава, в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети. В тяжелом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении", - говорится в сообщении администрации региона.
В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Ее причиной стало столкновение состава с грузовиком "КамАЗ", который грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.
В результате крушения поезда, в котором ехали более 800 человек, жертв нет. В течение дня поступала различная информация о количестве пострадавших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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Крушение пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской областиПроисшествияКазаньАдлерВолгоградская областьНовости
 
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