Названо число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом
30 человек госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом – Росжелдор
21:33 29.07.2024 (обновлено: 22:11 29.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. На данный момент госпитализированы 30 человек, пострадавших в результате крушения пассажирского поезда Казань-Адлер в Волгоградской области, сообщает Росжелдор.
"По уточненной информации, 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала", - говорится в сообщении.
Один пассажир находится в тяжелом состоянии без угрозы для жизни, добавили в ведомстве.
"По информации областного оперативного штаба и облздрава, в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети. В тяжелом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении", - говорится в сообщении администрации региона.
В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Ее причиной стало столкновение состава с грузовиком "КамАЗ", который грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.
В результате крушения поезда, в котором ехали более 800 человек, жертв нет. В течение дня поступала различная информация о количестве пострадавших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).