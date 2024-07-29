https://crimea.ria.ru/20240729/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-krusheniya-poezda-pod-volgogradom-1139199917.html
Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под Волгоградом
Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под Волгоградом - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под Волгоградом
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения пассажирского поезда в Волгоградской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T13:54
2024-07-29T13:54
2024-07-29T15:03
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
волгоград
волгоградская область
новости
происшествия
российские железные дороги (ржд)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл -РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения пассажирского поезда в Волгоградской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).По предварительным данным, днем 29 июля на нерегулируемом переезде, расположенном на 185 км перегона Котельниково-Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер с грузовиком КамАЗ, в результате чего произошло опрокидывание пассажирских вагонов. Число пострадавших устанавливаются, добавили в ведомстве.Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>В пассажирском поезде находились 812 человек, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз, сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Водитель КамАЗа госпитализирован. Движение поездов на участке приостановлено.
https://crimea.ria.ru/20240729/passazhirskiy-poezd-soshel-s-rels-v-volgogradskoy-oblasti---chto-izvestno-1139198269.html
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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, волгоград, волгоградская область, новости, происшествия, российские железные дороги (ржд), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под Волгоградом
Уголовное дело возбуждено по факту крушения пассажирского поезда в Волгоградской области
13:54 29.07.2024 (обновлено: 15:03 29.07.2024)