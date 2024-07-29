https://crimea.ria.ru/20240729/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-krusheniya-poezda-pod-volgogradom-1139199917.html

Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под Волгоградом

Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под Волгоградом - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под Волгоградом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения пассажирского поезда в Волгоградской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T13:54

2024-07-29T13:54

2024-07-29T15:03

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

волгоград

волгоградская область

новости

происшествия

российские железные дороги (ржд)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1d/1139199474_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_80b779fdb63e9d70ec733f03f6c135cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл -РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения пассажирского поезда в Волгоградской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).По предварительным данным, днем 29 июля на нерегулируемом переезде, расположенном на 185 км перегона Котельниково-Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер с грузовиком КамАЗ, в результате чего произошло опрокидывание пассажирских вагонов. Число пострадавших устанавливаются, добавили в ведомстве.Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>В пассажирском поезде находились 812 человек, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз, сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Водитель КамАЗа госпитализирован. Движение поездов на участке приостановлено.

https://crimea.ria.ru/20240729/passazhirskiy-poezd-soshel-s-rels-v-volgogradskoy-oblasti---chto-izvestno-1139198269.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, волгоград, волгоградская область, новости, происшествия, российские железные дороги (ржд), ск рф (следственный комитет российской федерации)