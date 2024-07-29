https://crimea.ria.ru/20240729/krushenie-poezda-pod-volgogradom-s-relsov-soshli-9-vagonov-i-elektrovoz--1139199816.html

Крушение поезда под Волгоградом: с рельсов сошли 9 вагонов и электровоз

Крушение поезда под Волгоградом: с рельсов сошли 9 вагонов и электровоз - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Крушение поезда под Волгоградом: с рельсов сошли 9 вагонов и электровоз

В пассажирском поезде Казань – Адлер, столкнувшемся с грузовиком в Волгоградской области, находились 812 человек, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T13:53

2024-07-29T13:53

2024-07-29T15:03

россия

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

волгоградская область

российские железные дороги (ржд)

поезд

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В пассажирском поезде Казань – Адлер, столкнувшемся с грузовиком в Волгоградской области, находились 812 человек, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы, создан оперативный штаб. После ЧП губернатор области провел оперативное совещание и поставил задачи по оказанию всей необходимой помощи пассажирам поезда и ликвидации последствий происшествия. Ситуация взята на особый контроль властей. Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >> Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в четырех километрах от станции Котельниково. Водитель "КамАЗа" выехал на ж/д переезд, где столкнулся с поездом. Пострадавших эвакуируют с места происшествия. Движение поездов на участке приостановлено.

https://crimea.ria.ru/20240729/15-v-bolnitse-i-140-s-ushibami-vse-ob-avarii-s-poezdom-pod-volgogradom-1139201387.html

россия

волгоградская область

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россия, крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, волгоградская область, российские железные дороги (ржд), поезд, логистика, транспорт