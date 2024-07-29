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Крушение поезда под Волгоградом: с рельсов сошли 9 вагонов и электровоз - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Крушение поезда под Волгоградом: с рельсов сошли 9 вагонов и электровоз
Крушение поезда под Волгоградом: с рельсов сошли 9 вагонов и электровоз - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Крушение поезда под Волгоградом: с рельсов сошли 9 вагонов и электровоз
В пассажирском поезде Казань – Адлер, столкнувшемся с грузовиком в Волгоградской области, находились 812 человек, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T13:53
2024-07-29T15:03
россия
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
волгоградская область
российские железные дороги (ржд)
поезд
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В пассажирском поезде Казань – Адлер, столкнувшемся с грузовиком в Волгоградской области, находились 812 человек, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы, создан оперативный штаб. После ЧП губернатор области провел оперативное совещание и поставил задачи по оказанию всей необходимой помощи пассажирам поезда и ликвидации последствий происшествия. Ситуация взята на особый контроль властей. Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке &gt;&gt; Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в четырех километрах от станции Котельниково. Водитель "КамАЗа" выехал на ж/д переезд, где столкнулся с поездом. Пострадавших эвакуируют с места происшествия. Движение поездов на участке приостановлено.
https://crimea.ria.ru/20240729/15-v-bolnitse-i-140-s-ushibami-vse-ob-avarii-s-poezdom-pod-volgogradom-1139201387.html
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россия, крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, волгоградская область, российские железные дороги (ржд), поезд, логистика, транспорт
Крушение поезда под Волгоградом: с рельсов сошли 9 вагонов и электровоз

В результате аварии с поездом Казань – Адлер с рельсов сошли 9 вагонов и электровоз

13:53 29.07.2024 (обновлено: 15:03 29.07.2024)
 
© ТГ-канал Андрея БочароваКрушение пассажирского поезда в Волгоградской области
Крушение пассажирского поезда в Волгоградской области
© ТГ-канал Андрея Бочарова
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В пассажирском поезде Казань – Адлер, столкнувшемся с грузовиком в Волгоградской области, находились 812 человек, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"На неохраняемом переезде перегона Гремячая-Котельниково произошло столкновение поезда №491 "Казань — Адлер" с грузовым автомобилем. По предварительным данным из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы, создан оперативный штаб.
После ЧП губернатор области провел оперативное совещание и поставил задачи по оказанию всей необходимой помощи пассажирам поезда и ликвидации последствий происшествия. Ситуация взята на особый контроль властей.
Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>
Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в четырех километрах от станции Котельниково. Водитель "КамАЗа" выехал на ж/д переезд, где столкнулся с поездом. Пострадавших эвакуируют с места происшествия. Движение поездов на участке приостановлено.
Крушение поезда Адлер-Казань - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
14:41
15 в больнице и 140 с ушибами: все об аварии с поездом под Волгоградом
 
РоссияКрушение пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской областиВолгоградская областьРоссийские железные дороги (РЖД)ПоездЛогистикаТранспорт
 
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