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Какой сегодня праздник: 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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Какой сегодня праздник: 15 сентября
Какой сегодня праздник: 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Какой сегодня праздник: 15 сентября
В этот день в мире активно худеют и говорят о важности демократии, в России поздравляют сотрудников службы санэпиднадзора и отмечают День работников леса. А еще РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T00:00
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праздники и памятные даты
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В этот день в мире активно худеют и говорят о важности демократии, в России поздравляют сотрудников службы санэпиднадзора и отмечают День работников леса. А еще 15 сентября родились путешественник Марко Поло и классик детективного жанра Агата Кристи.Что празднуют в миреЛеса занимают около трети площади суши, их общая площадь на Земле составляет 38 миллионов кв. километров. Все это богатство берегут и приумножают работники леса, которые отмечают свой профессиональный праздник в третье воскресенье сентября. День работников леса ведет свою историю со времен существования СССР, сегодня его отмечают в России и еще ряде стран бывшего Союза.Ежегодно 15 сентября празднуется Международный день демократии. Праздник придумали в ООН, чтобы "воплотить идеалы демократии для каждого человека в каждом уголке мира". И вот интересный факт по теме: в Конституции "самой демократичной" страны мира – США – ни разу не упоминается слово "демократия".В России в этот день отмечают День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.Еще сегодня можно отмечать Российский день леса, День худеющих, Международный день точки, День рождения экологической организации "Гринпис". Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая, Ксении.Знаменательные события15 сентября 1917 года журналист Берти Чарльз Форбс выпустил первый номер финансово-экономического журнала Forbes. Всего за несколько лет журнал приобрел популярность и стал наиболее читаемым и влиятельным деловым журналом в Штатах. Сейчас Forbes также занимает значимое место в мире деловой журналистики.В 1956-м состоялся первый магистральный полет реактивного лайнера Ту-104. Легендарный Ту-104 не был первым в мире реактивным пассажирским самолетом, однако De Havilland Comet, совершивший первый полет немногим ранее, потерпел чудовищную катастрофу из-за просчета конструкторов и был снят с эксплуатации. В итоге советский самолет до октября 1958 года оставался единственным летающим реактивным авиалайнером в мире.В этот день в 2000 году в Перу, возле озера Титикака, упал загадочный метеорит. В то же самое время около 600 жителей ближайшей деревни начали страдать от различных болезней. "Чертовщина", – подумали перуанцы. Но ученые все объяснили: от падения вода в озере закипела и выделила ядовитые вещества.Кто родилсяВ 1254 году родился итальянский купец и путешественник Марко Поло. Он прославился своими путешествиями по Азии, которые описал в знаменитой "Книге о разнообразии мира". По легенде, именно произведение Поло находилось на корабле Христофора Колумба во время поиска маршрута в Индию. В честь великого путешественника назван аэропорт в Венеции, а Международный астрономический союз присвоил имя Марко Поло кратеру на видимой стороне Луны.В 1890 году родилась английская писательница и драматург Агата Кристи, прославившаяся своим детективами. Ее произведения стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества. Книги Кристи изданы тиражом свыше четырех миллиардов экземпляров и переведены на сто языков мира. Она подарила "жизнь" обаятельному сыщику Эркюлю Пуаро и любознательной старушке мисс Марпл, про удивительную логику и дедуктивные способности которых сняли множество кинокартин.Также в этот день родились советский и российский поэт, народный артист России, автор песен "Черный кот", "Ну, что тебе сказать про Сахалин", "Погода в доме" Михаил Танич, британский актер Том Харди, российский ученый-медик и телеведущий Александр Мясников.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 15 сентября

Что празднуют в России и в мире 15 сентября

00:00 15.09.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛаборатория санэпиднадзора
Лаборатория санэпиднадзора - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В этот день в мире активно худеют и говорят о важности демократии, в России поздравляют сотрудников службы санэпиднадзора и отмечают День работников леса. А еще 15 сентября родились путешественник Марко Поло и классик детективного жанра Агата Кристи.

Что празднуют в мире

Леса занимают около трети площади суши, их общая площадь на Земле составляет 38 миллионов кв. километров. Все это богатство берегут и приумножают работники леса, которые отмечают свой профессиональный праздник в третье воскресенье сентября. День работников леса ведет свою историю со времен существования СССР, сегодня его отмечают в России и еще ряде стран бывшего Союза.
Ежегодно 15 сентября празднуется Международный день демократии. Праздник придумали в ООН, чтобы "воплотить идеалы демократии для каждого человека в каждом уголке мира". И вот интересный факт по теме: в Конституции "самой демократичной" страны мира – США – ни разу не упоминается слово "демократия".
В России в этот день отмечают День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Еще сегодня можно отмечать Российский день леса, День худеющих, Международный день точки, День рождения экологической организации "Гринпис". Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая, Ксении.

Знаменательные события

15 сентября 1917 года журналист Берти Чарльз Форбс выпустил первый номер финансово-экономического журнала Forbes. Всего за несколько лет журнал приобрел популярность и стал наиболее читаемым и влиятельным деловым журналом в Штатах. Сейчас Forbes также занимает значимое место в мире деловой журналистики.
В 1956-м состоялся первый магистральный полет реактивного лайнера Ту-104. Легендарный Ту-104 не был первым в мире реактивным пассажирским самолетом, однако De Havilland Comet, совершивший первый полет немногим ранее, потерпел чудовищную катастрофу из-за просчета конструкторов и был снят с эксплуатации. В итоге советский самолет до октября 1958 года оставался единственным летающим реактивным авиалайнером в мире.
В этот день в 2000 году в Перу, возле озера Титикака, упал загадочный метеорит. В то же самое время около 600 жителей ближайшей деревни начали страдать от различных болезней. "Чертовщина", – подумали перуанцы. Но ученые все объяснили: от падения вода в озере закипела и выделила ядовитые вещества.

Кто родился

В 1254 году родился итальянский купец и путешественник Марко Поло. Он прославился своими путешествиями по Азии, которые описал в знаменитой "Книге о разнообразии мира". По легенде, именно произведение Поло находилось на корабле Христофора Колумба во время поиска маршрута в Индию. В честь великого путешественника назван аэропорт в Венеции, а Международный астрономический союз присвоил имя Марко Поло кратеру на видимой стороне Луны.
В 1890 году родилась английская писательница и драматург Агата Кристи, прославившаяся своим детективами. Ее произведения стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества. Книги Кристи изданы тиражом свыше четырех миллиардов экземпляров и переведены на сто языков мира. Она подарила "жизнь" обаятельному сыщику Эркюлю Пуаро и любознательной старушке мисс Марпл, про удивительную логику и дедуктивные способности которых сняли множество кинокартин.
Также в этот день родились советский и российский поэт, народный артист России, автор песен "Черный кот", "Ну, что тебе сказать про Сахалин", "Погода в доме" Михаил Танич, британский актер Том Харди, российский ученый-медик и телеведущий Александр Мясников.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Как летом: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
21:55Главное за день: 14 сентября
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