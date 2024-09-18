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Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда
Очередь начала расти у досмотрового пункта перед Крымским мостом со стороны Керчи, часом ранее заторов с обеих сторон не было. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T12:15
2024-09-18T12:15
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новости крыма
логистика
транспорт
керчь
тамань
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Очередь начала расти у досмотрового пункта перед Крымским мостом со стороны Керчи, часом ранее заторов с обеих сторон не было. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Для поездки в Крым можно воспользоваться также альтернативными маршрутами. Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем дорога занимает около семи часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи достигла 100 автомобилей

12:15 18.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Очередь начала расти у досмотрового пункта перед Крымским мостом со стороны Керчи, часом ранее заторов с обеих сторон не было. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 12:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 100 авто", - говорится в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Для поездки в Крым можно воспользоваться также альтернативными маршрутами.
Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем дорога занимает около семи часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаЛогистикаТранспортКерчьТаманьСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
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