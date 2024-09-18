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Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда
Очередь начала расти у досмотрового пункта перед Крымским мостом со стороны Керчи, часом ранее заторов с обеих сторон не было. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T12:15
2024-09-18T12:15
2024-09-18T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Очередь начала расти у досмотрового пункта перед Крымским мостом со стороны Керчи, часом ранее заторов с обеих сторон не было. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Для поездки в Крым можно воспользоваться также альтернативными маршрутами. Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем дорога занимает около семи часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи достигла 100 автомобилей