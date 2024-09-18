https://crimea.ria.ru/20240918/krymskiy-most-seychas-chto-s-ocheredyami-i-skolko-zhdat-proezda-1140432084.html

Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда

Очередь начала расти у досмотрового пункта перед Крымским мостом со стороны Керчи, часом ранее заторов с обеих сторон не было. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T12:15

2024-09-18T12:15

2024-09-18T12:15

крым

новости крыма

логистика

транспорт

керчь

тамань

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Очередь начала расти у досмотрового пункта перед Крымским мостом со стороны Керчи, часом ранее заторов с обеих сторон не было. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Для поездки в Крым можно воспользоваться также альтернативными маршрутами. Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем дорога занимает около семи часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп