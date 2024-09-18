https://crimea.ria.ru/20240918/sledkom-zavel-delo-o-vzyatke-protiv-glavy-avtobronetankovoy-sluzhby-tsvo-1140435322.html

Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВО

Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВО - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВО

Следком возбудил уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T14:27

2024-09-18T14:27

2024-09-18T14:27

россия

новости

министерство обороны рф

взятка

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111525/19/1115251936_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_d661af737bc683e2a66feea07922e0c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках гособоронзаказа заключило ряд государственных контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем. Исполнение указанных контрактов на сумму более 140 млн рублей контролировал Путилов.Начальник автобронетанковой службы задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также следователи дадут оценку действиям предпринимателя, давшего взятку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкой Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничествеСК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказа

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, взятка, ск рф (следственный комитет российской федерации)