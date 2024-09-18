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Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВО - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВО
Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВО - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВО
Следком возбудил уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T14:27
2024-09-18T14:27
россия
новости
министерство обороны рф
взятка
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках гособоронзаказа заключило ряд государственных контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем. Исполнение указанных контрактов на сумму более 140 млн рублей контролировал Путилов.Начальник автобронетанковой службы задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также следователи дадут оценку действиям предпринимателя, давшего взятку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкой Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничествеСК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказа
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россия, новости, министерство обороны рф, взятка, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВО

Следком завел дело о взятке против начальника автобронетанковой службы ЦВО Путилова

14:27 18.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСледственный комитет РФ. Архивное фото
Следственный комитет РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Главным военным следственным управлением Следкома России возбуждено уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках гособоронзаказа заключило ряд государственных контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем. Исполнение указанных контрактов на сумму более 140 млн рублей контролировал Путилов.
"В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП в сумме 10 миллионов рублей", - уточнили в СК.
Начальник автобронетанковой службы задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также следователи дадут оценку действиям предпринимателя, давшего взятку.
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