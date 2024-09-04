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Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве
Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве
Экс-замминистра обороны РФ Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T17:25
2024-09-04T17:25
ск рф (следственный комитет российской федерации)
министерство обороны рф
новости
мошенничество
россия
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Экс-замминистра обороны РФ Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко."Следователями Главного военного следственного управления СК РФ предъявлено обвинение бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ", - говорится в сообщении. По словам Петренко, следствием установлено, что Павел Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей. Указанные денежные средства были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот". Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает. Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания. Расследование уголовного дела продолжается.Бывший замминистра обороны России Павел Попов подозревается в незаконном обогащении за счет парка "Патриот", в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили ранее в СК.По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.Ранее по подозрению в мошенничестве были задержаны директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров. По данным следствия, они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.Накануне был задержан заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов по уголовному делу о получении взятки на сумму свыше 20 миллионов рублей.Ранее в Москве военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:СК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказаАрестован замглавы Генштаба ВС России ШамаринАрестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов
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ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, новости, мошенничество, россия, армия и флот
Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве

Экс-замминистра обороны Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

17:25 04.09.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший замминистр обороны РФ Павел Попов
Бывший замминистр обороны РФ Павел Попов - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Экс-замминистра обороны РФ Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следователями Главного военного следственного управления СК РФ предъявлено обвинение бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ", - говорится в сообщении.

По словам Петренко, следствием установлено, что Павел Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей. Указанные денежные средства были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".

Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает. Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания. Расследование уголовного дела продолжается.
Бывший замминистра обороны России Павел Попов подозревается в незаконном обогащении за счет парка "Патриот", в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили ранее в СК.
По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.
Ранее по подозрению в мошенничестве были задержаны директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров. По данным следствия, они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.
Накануне был задержан заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов по уголовному делу о получении взятки на сумму свыше 20 миллионов рублей.
Ранее в Москве военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК России.
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