Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве
Экс-замминистра обороны Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Экс-замминистра обороны РФ Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следователями Главного военного следственного управления СК РФ предъявлено обвинение бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ", - говорится в сообщении.
По словам Петренко, следствием установлено, что Павел Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей. Указанные денежные средства были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает. Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания. Расследование уголовного дела продолжается.
"Следователями Главного военного следственного управления СК РФ предъявлено обвинение бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ", - говорится в сообщении.
По словам Петренко, следствием установлено, что Павел Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей. Указанные денежные средства были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает. Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания. Расследование уголовного дела продолжается.
Бывший замминистра обороны России Павел Попов подозревается в незаконном обогащении за счет парка "Патриот", в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили ранее в СК.
По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.
Ранее по подозрению в мошенничестве были задержаны директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров. По данным следствия, они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.
Накануне был задержан заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов по уголовному делу о получении взятки на сумму свыше 20 миллионов рублей.
Ранее в Москве военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК России.
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