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Арестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Арестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин
Арестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Арестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин
Начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении крупной взятки, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T10:12
2024-05-23T10:44
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
арест
закон и право
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении крупной взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.Арестованному инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы.Вадим Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу на различных должностях в Дальневосточном военном округе. С 2006 года проходил воинскую службу на должностях начальника штаба – заместителя командира бригады связи, командира бригады связи Восточного военного округа. В декабре 2010 года – заместитель начальника штаба Восточного военного округа по связи. В 2020 году назначен врио начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ – заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. С 2021 года – начальник Главного управления связи ВС РФ – замначальника Генштаба. Генерал-лейтенант. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Также арестованы трое фигурантов - Александр Фомин , Антон Филатов и Сергей Бородин.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован начальник управления кадров Минобороны КузнецовАрестован экс-командующий 58-й армией Иван ПоповЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
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вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, арест, закон и право, взятка
Арестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин

Суд арестовал замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина по делу о получении крупной взятки

10:12 23.05.2024 (обновлено: 10:44 23.05.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ Замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин
 Замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении крупной взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вадиму Шамарину", - говорится в сообщении.

Арестованному инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы.
Вадим Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу на различных должностях в Дальневосточном военном округе.
С 2006 года проходил воинскую службу на должностях начальника штаба – заместителя командира бригады связи, командира бригады связи Восточного военного округа. В декабре 2010 года – заместитель начальника штаба Восточного военного округа по связи.
В 2020 году назначен врио начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ – заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. С 2021 года – начальник Главного управления связи ВС РФ – замначальника Генштаба.
Генерал-лейтенант. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.
Также арестованы трое фигурантов - Александр Фомин , Антон Филатов и Сергей Бородин.
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